Το Gmail δεν χακαρίστηκε: Τι συνέβη πραγματικά και πώς να προστατεύσετε τους λογαριασμούς σας

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και σε διάφορες ιστοσελίδες ειδήσεις που υποστήριζαν ότι το Gmail «χακαρίστηκε» και πως εκατομμύρια λογαριασμοί έχουν διαρρεύσει. Όμως, όπως διευκρίνισε η ίδια η Google, δεν υπάρχει καμία νέα παραβίαση δεδομένων.

Η λίστα που επανεμφανίστηκε online προέρχεται από παλαιότερη διαρροή και δεν σχετίζεται με κάποια πρόσφατη επίθεση. Πρόκειται για ανακύκλωση δεδομένων που είχαν δημοσιευτεί πριν από χρόνια στο Have I Been Pwned, με ορισμένα νέα στοιχεία που ενσωματώθηκαν πρόσφατα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, αν και δεν πρόκειται για νέο hack, αυτό είναι μια καλή υπενθύμιση ότι πρέπει όλοι να διαχειριζόμαστε πιο υπεύθυνα τους κωδικούς μας.

Ο Techaholic και ο DIMITRI G στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH επισήμαναν ότι η καλύτερη άμυνα είναι το Two-Factor Authentication (2FA) η διπλή επιβεβαίωση που προσθέτει ένα δεύτερο επίπεδο ασφαλείας στους λογαριασμούς σας, ακόμα κι αν κάποιος αποκτήσει τον κωδικό σας.

Επιπλέον, συστήνεται να:

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ίδιο κωδικό για πολλές υπηρεσίες.

Αλλάζετε τους κωδικούς σας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Ελέγχετε τα email που ζητούν στοιχεία σύνδεσης πολλές φορές πρόκειται για phishing.

Χρησιμοποιείτε password managers, όπως Google Passwords ή Apple Keychain, για ασφαλή αποθήκευση.

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο δεν είναι θέμα τύχης είναι θέμα συνήθειας. Και η συνήθεια του να προσέχουμε πού και πώς συνδεόμαστε είναι το πρώτο βήμα για να κρατήσουμε τα δεδομένα μας ασφαλή.