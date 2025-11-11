Αύριο η Διακυβερνητική Συνόδος Ελλάδας και Κύπρου - Τι θα συζητήσουν Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης

Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της Τ/κ κοινότητας, αλλά και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας, σημειώνουν πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι προγραμματισμένη γυρω στις 11:00 και γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας. Αμέσως μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου αναμένεται επίσης να συζητήσουν τα ενεργειακά, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία.

Η Σύνοδος γίνεται δύο χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτησή της από τις δύο κυβερνήσεις το 2023 και έχει ως στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική.

Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική είναι μεταξύ των τομέων συνεργασίας που θα συζητηθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στους αντίστοιχους τομείς, την εντατικοποίηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Λετυμπιώτης: Οι τρεις άξονες που θα εστιάσει η Διακυβερνητική

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, «ο στενός συντονισμός σε ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών των δύο κρατών θα βρεθεί στο επίκεντρο της τρίτης κατά σειρά Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.»

Όπως ανέφερε, «η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί πλέον θεσμοθετημένο μηχανισμό συντονισμού και διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας». Υπενθύμισε ότι «η απόφαση για τη θεσμοθέτησή της ελήφθη με πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2023», σημειώνοντας ότι «η πρώτη Διακυβερνητική πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2023, και η δεύτερη στη Λευκωσία τον Νοέμβριο του 2024».

Ο κ. Λετυμπιώτης επισήμανε ότι «η Διακυβερνητική Σύνοδος αποτελεί σημείο αναφοράς στη στρατηγική σχέση Κύπρου και Ελλάδας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η φετινή Διακυβερνητική πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Ιανουάριο».

Όπως πρόσθεσε, «η θεσμοθέτηση του μηχανισμού των Διακυβερνητικών Συνόδων αποτέλεσε πολιτική απόφαση στρατηγικού βάθους». Μέσα από αυτό το πλαίσιο, «Κύπρος και Ελλάδα αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, εδραιώνοντας ένα ανανεωμένο μοντέλο πολιτικού διαλόγου, κοινών δράσεων και συντονισμού πολιτικών» σε τομείς που «αγγίζουν άμεσα τους πολίτες, από την οικονομία και την κοινωνική πολιτική, μέχρι την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία και την παιδεία».

Η φετινή Σύνοδος εστιάζει σε τρεις άξονες:

την ανάδειξη των Διακυβερνητικών ως μόνιμου μηχανισμού στρατηγικού συντονισμού

την αποτίμηση της προόδου στα συμφωνηθέντα των προηγούμενων Συνόδων

την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και περιφερειακής σταθερότητας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου θα εξεταστεί ευρύ φάσμα πολιτικών που αντικατοπτρίζουν «τη βούληση των δύο Κυβερνήσεων να επενδύσουν σε ουσιαστικές, παραγωγικές συνεργασίες» σε τομείς όπως η ασφάλεια, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται από πολυμελή κυβερνητική αποστολή, ενώ αντίστοιχη αποστολή θα πλαισιώσει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, διμερείς επαφές μεταξύ Υπουργών, καθώς και την Ολομέλεια της Διακυβερνητικής.

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ