Η Τουρκική εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης ... 2.352 έτη για τον Ιμάμογλου - Δημοσίευσε τη δομή της «εγκληματικής οργάνωσης»

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την τουρκική δικαιοσύνη η δομή της «εγκληματικής οργάνωσης Ιμάμογλου», την ώρα που ο εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης 2.352 ετών για τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η δομή της εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνει τον αρχηγό της, δηλαδή τον ίδιο τον Εκρέμ Ιμάμογλου, έξι επικεφαλής, καθώς και τα «μέλη» της.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η εισαγγελία έχει συντάξει κατηγορητήριο εις βάρος 402 ατόμων (τα 105 βρίσκονται υπό κράτηση), στο πλαίσιο της έρευνας για τη λεγόμενη «εγκληματική οργάνωση με κίνητρο τα οικονομικά οφέλη υπό τον Ιμάμογλου».

Ιμάμογλου: Ο εισαγγελέας ζητά φυλάκιση από 828 έτη έως 2.352

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται ποινή κάθειρξης από 828 έτη και 2 μήνες έως 2.352 έτη για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, σε σχέση με 142 διαφορετικά περιστατικά για τα οποία κατηγορείται.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση εδώ και 10 μήνες, έχει απομακρυνθεί από τη θέση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η Προεδρία του Ελεγκτικού Συμβουλίου Περιουσίας θεωρείται «καταγγέλλουσα αρχή», ενώ ως θύματα του εγκλήματος κατονομάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, Εσωτερικών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γεωργίας και Δασών, καθώς και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής της Κωνσταντινούπολης, ο Δήμος Κωνσταντινούπολης και ο Δήμος Σισλί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Hurriyet, η εισαγγελία ζητά την παραπομπή του Ιμάμογλου για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,

καταγραφή, απόκτηση και διασπορά προσωπικών δεδομένων,

απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων,

παρακώλυση επικοινωνιών,

φθορά δημόσιας περιουσίας,

δωροδοκία,

δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών,

εκβίαση και απάτη σε βάρος δημόσιων οργανισμών,

ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

παρέμβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς,

ρύπανση περιβάλλοντος,

παραβάσεις της φορολογικής, δασικής και μεταλλευτικής νομοθεσίας.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι 99 από τους κατηγορούμενους θεωρούνται μέλη της οργάνωσης, με τον Ιμάμογλου να φέρεται ως ιδρυτής και αρχηγός της.

Ως ηγετικά στελέχη κατονομάζονται οι Φατίχ Κελές, Μουράτ Ονγκούν, Ερτάν Γιλντίζ, Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, Αντέμ Σοϊτεκίν και Χουσεΐν Γκιουν. Οι έξι αυτοί κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επιπλέον ποινές για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: iefimerida.gr