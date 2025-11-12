Γεωργία: Αυτοί είναι οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη (εικόνες)

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σήμερα νωρίς το πρωί ότι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες (11/11) στη Γεωργία είναι νεκροί.

Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Βίντεο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους, το οποίο αφήνει πίσω του λευκό καπνό.

A Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) military transport aircraft crashed after a mid-air disintegration in Georgia, after taking-off from Azerbaijan earlier today.#planecrash #Turkey pic.twitter.com/sSjfdGwLlM — Loveleen kaur (@loveleenchanni) November 12, 2025

Οι 20 επιβαίνοντες που βρήκαν τραγικό θάνατο:

Πηγή: iefimerida.gr