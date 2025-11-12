Γεωργία: Αυτοί είναι οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη (εικόνες)

Έτοιμη για ανταρτοπόλεμο η Βενεζουέλα - Στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σήμερα νωρίς το πρωί ότι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες (11/11) στη Γεωργία είναι νεκροί.

Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Βίντεο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους, το οποίο αφήνει πίσω του λευκό καπνό.

Οι 20 επιβαίνοντες που βρήκαν τραγικό θάνατο:

