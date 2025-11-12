Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα: Σοκάρει βίντεο από την Κίνα - Η στιγμή που καταρρέει η γέφυρα Hongqi

Έτοιμη για ανταρτοπόλεμο η Βενεζουέλα - Στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εθνική οδό που συνδέει το κεντρικό τμήμα της Κίνας με το Θιβέτ.

Μια πρόσφατα κατασκευασμένη γέφυρα στην νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν της Κίνας κατέρρευσε μερικώς την Τρίτη, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η αστυνομία της πόλης Maerkang είχε αποκλείσει την κυκλοφορία στη γέφυρα Hongqi - μήκους 758 μέτρων - από το απόγευμα της Δευτέρας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από την εμφάνιση ρωγμών στις γύρω πλαγιές και στους δρόμους, καθώς και μετακινήσεων στο ορεινό έδαφος, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια.

 

Οι συνθήκες στην ορεινή περιοχή επιδεινώθηκαν αισθητά το μεσημέρι της Τρίτης, προκαλώντας κατολισθήσεις. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τελικά στη μερική κατάρρευση της γέφυρας και του οδοστρώματός της.

 

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία Sichuan Road & Bridge Group, η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί μόλις στις αρχές του έτους.

 

ΠΗΓΗ: LIFO.GR

