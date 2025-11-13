Γιατί η Γερμανία ξαναβάζει τους νέους στα όπλα; Επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία μετά από 15 χρόνια!

Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική Κυβέρνηση.

Ουσιαστικά, επαναφέρει -υπό προϋποθέσεις- την υποχρεωτική θητεία που καταργήθηκε πριν 15 έτη, με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι την παρούσα στιγμή απόλυτα επαγγελματικές.

Αυτό κρίθηκε απαραίτητο μετά τις διεθνείς εξελίξεις και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιοι Υπουργοί, σύντομα οι νέοι που θα κλείσουν τα 18 τους χρόνια, θα κληθούν να παρουσιαστούν στο γερμανικό στρατό.

Έχουν το δικαίωμα να υπηρετήσουν εθελοντικά, αλλά και να αρνηθούν.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ατόμων που απαιτούν οι ένοπλες δυνάμεις, θα υπάρξει κλήρωση και όσοι επιλέγονται θα είναι αναγκασμένοι να υπηρετήσουν τη θητεία τους.

Η θητεία θα διαρκεί δώδεκα μήνες, οι εθελοντές θα έχουν μισθό 2.300 ευρω το μήνα και η πρώτη σειρά που θα κληθεί να υπηρετήσει είναι οι άνδρες που έχουν γεννηθεί την 1.1.2008.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού και ο αριθμός τους τη στιγμή αυτή φθάνει τα 180.000 άτομα.

Συγκριτικά, η Ελλάδα με οκτώ φορές μικρότερο πληθυσμό, έχει 110.000 προσωπικό στις ένοπλες δυνάμεις.

Σκοπός, όπως λέγεται, είναι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να φθάσουν σε προσωπικό τα 260.000 άτομα.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία εφαρμόστηκε στη Γερμανία μέχρι το 2011, οπότε και καταργήθηκε από την Κυβέρνηση Μέρκελ.