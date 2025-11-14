Το σκέφτεται για μετάδοση της Premier League ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Οι απίθανοι όροι που θέτει!

Ο Πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κάνει ένα βήμα πίσω και εμφανίζεται θετικός στο να προσφέρει στον λαό του λίγη ψυχαγωγία δυτικού κόσμου, αφού συμφώνησε να γίνεται μετάδοση αγώνων της Premier League, με πέντε όρους προσαρμοσμένους απόλυτα στην δίκη του αυστηρή νοοτροπία.

Συγκεκριμένα, δεν ενέκρινε την αναμετάδοση αγώνων σε ζωντανό χρόνο, αλλά τη μετάδοση αυτών κατόπιν επεξεργασίας, προκειμένου να μην προβάλλεται στον λαό ανεξέλεγκτο περιεχόμενο. Επίσης συμφώνησε πως οι αγώνες που θα μεταδίδονται, θα περικόπτονται και δεν θα ξεπερνούν τα 60 λεπτά.

Φυσικά όλα τα ορατά μηνύματα που αναγράφονται στα αγγλικά θα αντικαθίστανται με Βορειοκορεάτικα γραφικά, ενώ οποιαδήποτε διαφήμιση αναφέρεται στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θα διαγράφεται.

Ο όρος που επέβαλλε ο Κιμ Γιονγκ Ουν και προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν πως οποιοδήποτε βιντεοληπτικό υλικό με Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές όπως ο Τζι Σου Κιμ της Μπρέντφορντ και Χουάγκ Χι-τσαν της Γουλβς θα απομακρύνεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογη πληροφορία είχε προκύψει και τον περασμένο Αύγουστο, δίχως να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη.

sport-fm.gr