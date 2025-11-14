Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το σκέφτεται για μετάδοση της Premier League ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Οι απίθανοι όροι που θέτει!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σκέφτεται να επιτρέψει την μετάδοση αγώνων της Premier League, υπό πέντε πολύ αυστηρούς όρους!

Ο Πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κάνει ένα βήμα πίσω και εμφανίζεται θετικός στο να προσφέρει στον λαό του λίγη ψυχαγωγία δυτικού κόσμου, αφού συμφώνησε να γίνεται μετάδοση αγώνων της Premier League, με πέντε όρους προσαρμοσμένους απόλυτα στην δίκη του αυστηρή νοοτροπία.

Συγκεκριμένα, δεν ενέκρινε την αναμετάδοση αγώνων σε ζωντανό χρόνο, αλλά τη μετάδοση αυτών κατόπιν επεξεργασίας, προκειμένου να μην προβάλλεται στον λαό ανεξέλεγκτο περιεχόμενο. Επίσης συμφώνησε πως οι αγώνες που θα μεταδίδονται, θα περικόπτονται και δεν θα ξεπερνούν τα 60 λεπτά.

Φυσικά όλα τα ορατά μηνύματα που αναγράφονται στα αγγλικά θα αντικαθίστανται με Βορειοκορεάτικα γραφικά, ενώ οποιαδήποτε διαφήμιση αναφέρεται στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θα διαγράφεται.

Ο όρος που επέβαλλε ο Κιμ Γιονγκ Ουν και προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν πως οποιοδήποτε βιντεοληπτικό υλικό με Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές όπως ο Τζι Σου Κιμ της Μπρέντφορντ και Χουάγκ Χι-τσαν της Γουλβς θα απομακρύνεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογη πληροφορία είχε προκύψει και τον περασμένο Αύγουστο, δίχως να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη.

 

 

sport-fm.gr

Tags

ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα