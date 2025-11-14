Θρίαμβος για την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος: Επιτυχημένη η δεύτερη πτήση του «New Glenn» (βίντεο)

Η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος εκτόξευσε δύο διαστημικά σκάφη της NASA με προορισμό τον Άρη, σε άλλη μια ένδειξη ότι εντείνεται η κούρσα της με την SpaceX του Έλον Μασκ.

Με καθυστέρηση τεσσάρων ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή και της ισχυρότερης εδώ και δύο δεκαετίες ηλιακής καταιγίδας ο τεράστιος -μήκους άνω των 98 μ. - πύραυλος New Glenn της Blue Origin εκτοξεύτηκε από τη διαστημική βάση του ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα στις 15:55 τοπική ώρα της Πέμπτης.

Ο πύραυλος μετέφερε στο διάστημα τα δίδυμα διαστημικά σκάφη ESCAPADE Mars της NASA ξεκινώντας το μακρύ ταξίδι τους προς τον Κόκκινο Πλανήτη, με στόχο τη μελέτη των μαγνητικών πεδίων του. Μόλις 20 λεπτά αργότερα, ο προωθητήρας του New Glenn προσγειώθηκε όρθιος σε μια φορτηγίδα σε απόσταση 600 χλμ. από την ακτή.

Κρίσιμο άλμα για την Blue Origin

Η εκτόξευση αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη Blue Origin στην κούρσα ανταγωνισμού της με τη SpaceX του Μασκ, η οποία κυριαρχεί στην αγορά εκτοξεύσεων και έχει ήδη στο ενεργητικό της 11 δοκιμαστικές πτήσεις του αρκετά μεγαλύτερου πυραύλου της, του Starship.

Ο New Glenn - που πήρε το όνομά του από τον Τζον Γκλεν, τον πρώτο Αμερικανό αστροναύτη που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη - αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τους προηγούμενους πυραύλους της Blue Origin.

Αν και ο μικρότερος New Shepard χρησιμοποιεί έναν μόνο κινητήρα για σύντομα υποτροχιακά ταξίδια πλούσιων τουριστών, ο New Glenn είναι σχεδιασμένος για τη μεταφορά βαρέων φορτίων, όπως δορυφόρων και αποστολών της NASA, και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 25 φορές.

Η πρώτη πτήση του New Glenn τον Ιανουάριο έφτασε μεν σε τροχιά, αλλά απέτυχε στην προσπάθεια προσγείωσης του προωθητήρα του. Μετά τη δεύτερη ομαλή εκτόξευση του πυραύλου ο αναλυτής αεροδιαστημικής και ανώτερος συνεργάτης στο Τμήμα Άμυνας και Ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), Κλέιτον Σουόουπ, είπε ότι η Blue Origin μπορεί να αρχίσει να υποστηρίζει ότι ο πύραυλός της αποδεικνύεται πιο αξιόπιστος, σε αντίθεση με τον Starship της SpaceX, που εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα.

Πηγή: iefimerida.gr