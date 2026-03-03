Κρίση στη περιοχή και Κύπρος: Η ομηρία των συνθημάτων και διακηρύξεων

Η Κυπριακή Δημοκρατία, διά του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, επιχείρησε εξαρχής να διαψεύσει ή να υποβαθμίσει τις πληροφορίες και δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας, Τζον Χίλεϊ, αναφορικά με τις δηλώσεις του την Κυριακή ότι έχουν εκτοξευτεί πύραυλοι από το Ιράν με κατεύθυνση την Κύπρο και στόχο τις Βρετανικές Βάσεις. Σε μια προσπάθεια, προφανώς, καθησυχασμού της κυπριακής κοινής γνώμη...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!