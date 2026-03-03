Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κρίση στη περιοχή και Κύπρος: Η ομηρία των συνθημάτων και διακηρύξεων

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Η σύγχυση από την επικοινωνία του Προέδρου με τον Βρετανό Πρωθυπουργό και η εστίαση στο γεγονός ότι η Κύπρος «δεν είναι μέρος του προβλήματος αλλά της λύσης» αποδείχθηκαν αναφορές χωρίς αντίκρισμα

Η Κυπριακή Δημοκρατία, διά του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, επιχείρησε εξαρχής να διαψεύσει ή να υποβαθμίσει τις πληροφορίες και δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας, Τζον Χίλεϊ, αναφορικά με τις δηλώσεις του την Κυριακή ότι έχουν εκτοξευτεί πύραυλοι από το Ιράν με κατεύθυνση την Κύπρο και στόχο τις Βρετανικές Βάσεις. Σε μια προσπάθεια, προφανώς, καθησυχασμού της κυπριακής κοινής γνώμη...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα