Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ισημερινός: Οι πολίτες απέρριψαν την επάνοδο ξένων στρατιωτικών βάσεων – Σεβόμαστε τη βούληση του λαού, λέει ο Νομπόα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα παραδέχθηκε χθες Κυριακή την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα.

Οι πολίτες του Ισημερινού φαίνεται πως απέρριψαν χθες Κυριακή την επιστροφή στη χώρα ξένων στρατιωτικών βάσεων και την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου, με βάση την καταμέτρηση του 61% των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν σε δημοψήφισμα, αποτέλεσμα το οποίο ερμηνεύεται ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή) το 60% των εκλογέων εναντιώθηκε στην άρση της απαγόρευσης να εγκαθίστανται ξένες στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Ισημερινού και το 61% εναντίον του σχηματισμού συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου.

Νομπόα: «Σεβόμαστε τη βούληση του λαού»

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα παραδέχθηκε χθες Κυριακή την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Διαβουλευθήκαμε με τους πολίτες του Ισημερινού και μίλησαν. Τηρήσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε: να διαβουλευθούμε απευθείας μαζί τους. Σεβόμαστε τη βούληση του λαού του Ισημερινού», ανέφερε ο πρόεδρος Νομπόα μέσω X.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα