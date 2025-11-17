Ισημερινός: Οι πολίτες απέρριψαν την επάνοδο ξένων στρατιωτικών βάσεων – Σεβόμαστε τη βούληση του λαού, λέει ο Νομπόα

Οι πολίτες του Ισημερινού φαίνεται πως απέρριψαν χθες Κυριακή την επιστροφή στη χώρα ξένων στρατιωτικών βάσεων και την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου, με βάση την καταμέτρηση του 61% των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν σε δημοψήφισμα, αποτέλεσμα το οποίο ερμηνεύεται ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή) το 60% των εκλογέων εναντιώθηκε στην άρση της απαγόρευσης να εγκαθίστανται ξένες στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Ισημερινού και το 61% εναντίον του σχηματισμού συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου.

Νομπόα: «Σεβόμαστε τη βούληση του λαού»

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα παραδέχθηκε χθες Κυριακή την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Διαβουλευθήκαμε με τους πολίτες του Ισημερινού και μίλησαν. Τηρήσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε: να διαβουλευθούμε απευθείας μαζί τους. Σεβόμαστε τη βούληση του λαού του Ισημερινού», ανέφερε ο πρόεδρος Νομπόα μέσω X.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ