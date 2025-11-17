Ναμίκ Ταν: Οι ΗΠΑ ζήτησαν εξομάλυνση σχέσεων Άγκυρας–Ισραήλ για άρση κυρώσεων

Οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές ότι η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξεπεραστεί το εμπόδιο του Κογκρέσου και να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με τον πρώην Πρέσβη της Τουρκίας στις ΗΠΑ, και βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, Ναμίκ Ταν, ο οποίος δημοσίευσε εκτενή ανάλυση στην ιστοσελίδα T24 για την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στην Ουάσιγκτον.

Ο Ταν αναφέρει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να διαμορφώσει πολιτικές συνθήκες που θα του επιτρέψουν να προχωρήσει σε άρση των κυρώσεων, με την προϋπόθεση ότι η Άγκυρα θα επαναφέρει τις διπλωματικές ισορροπίες με το Ισραήλ.

Σημειώνει, επίσης, ότι η προοπτική αυτή προκαλεί εσωτερικές πολιτικές δυσκολίες στον κυβερνητικό συνασπισμό της Τουρκίας.

Ο Ταν υπενθυμίζει ότι ο εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε ζητήσει πρόσφατα την «προσάρτηση» του ψευδοκράτους μετά την εκλογή του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Ερχιουρμάν ανέμενε επί ημέρες για να "του επιτραπεί" η μετάβαση στην Άγκυρα στο πλαίσιο «επίσημης επίσκεψης».

Σύμφωνα με τον πρώην Πρέσβη, οι ΗΠΑ παρουσίασαν στην τουρκική πλευρά τις βασικές πτυχές του νέου σχεδιασμού τους για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος περιλαμβάνει: ενίσχυση ζωνών ασφαλείας (buffer zones) σε Γάζα, Νότιο Λίβανο και Γκολάν, αυξημένη πίεση προς το Ιράν και λειτουργία μικρών αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Γάζα, Λίβανο και νότια της Δαμασκού.

Ο Ταν αναφέρει ότι, στο πλαίσιο τριμερούς συνάντησης στην Ουάσιγκτον, δεν συζητήθηκε η διάλυση των SDF, αλλά η σταδιακή ένταξη της Δαμασκού στις δομές τους μέσω της συμμαχίας κατά του ISIS.

Όπως επισημαίνει, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σχεδιασμό των ΗΠΑ και όχι της Άγκυρας.

Εκκρεμότητες F-35 και F-16

Ο πρώην Πρέσβης σημειώνει ότι κατά την επίσκεψη Φιντάν δεν τέθηκαν τα ζητήματα των έξι F-35, που έχουν πληρωθεί ούτε τα 40 πακέτα F-16 Viper, τα οποία η Τουρκία έχει αιτηθεί.

Ο Ταν καταλήγει σημειώνοντας ότι οι συνεχείς μετατοπίσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, οι επιλογές σε θέματα άμυνας (όπως οι S-400) και η διαχείριση των περιφερειακών φακέλων, ενισχύουν την ανάγκη για συνολικές θεσμικές και πολιτικές αλλαγές.

Πηγή: ΚΥΠΕ