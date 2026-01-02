Ευχές και συνεργασία με το κόψιμο της βασιλόπιτας στις κρατικές υπηρεσίες της Π.Χρυσοχούς από το Δήμαρχο

Σειρά επισκέψεων σε κρατικές υπηρεσίες της Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή, με την ευκαιρία της κοπής της καθιερωμένης βασιλόπιτας και της ανταλλαγής ευχών για το νέο έτος.

Τον Δήμαρχο συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώργος Γεωργίου, και Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, κ. Πάτροκλος Ευαγγέλου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, η δημοτική αντιπροσωπεία βρέθηκε κοντά στο προσωπικό της Αστυνομίας Πόλης Χρυσοχούς, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος και του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Δήμου προς το προσωπικό όλων των υπηρεσιών για το σημαντικό και πολυσήμαντο έργο που επιτελούν καθημερινά, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κρατικών υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή και συντονισμένη προσπάθεια αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των πολιτών.

Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εύχεται σε όλο το προσωπικό των υπηρεσιών, καθώς και σε όλους τους δημότες, ένα υγιές, δημιουργικό και ειρηνικό νέο έτος.