Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου η κατάσταση της 7χρονης μετά το τροχαίο στη Λεμεσό

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε χθες στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο παιδιών, ηλικίας 7 και 13 ετών, καθώς και του 41χρονου πατέρα τους.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 10:00 το πρωί της Πέμπτης, 1ης Ιανουαρίου, στην οδό Ελλάδος. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 41χρονος οδηγούσε το όχημά του, με την επτάχρονη κόρη του να κάθεται στο πίσω κάθισμα και τον 13χρονο γιο του στη θέση του συνοδηγού.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα παρεξέκλινε της πορείας του, κινήθηκε προς τα αριστερά και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε περιτοίχισμα παρακείμενου υποστατικού, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η 7χρονη υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και εσωτερική κοιλιακή αιμορραγία. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Ο 41χρονος και ο 13χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά και κρατήθηκαν προληπτικά για παρακολούθηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, από όπου αναμένεται να λάβουν εξιτήριο σήμερα.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.