"Μπόλικη σούβλα": Viral ο υποψήφιος της ΕΔΕΚ με τη μαγκούρα (βίντεο)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη κουρείου Παναγιώτη Καραγιάννη, ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος Βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές του Μαίου με την ΕΔΕΚ.

Στο σύντομο βίντεο, ο Παναγιώτης Καραγιάννης εμφανίζεται να προωθεί την υποψηφιότητά του με έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο, επιλέγοντας να παρουσιαστεί κρατώντας μαγκούρα, και να ευχηθεί «μπόλικη σούβλα» για την νεά χρονιά.