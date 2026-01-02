Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

"Μπόλικη σούβλα": Viral ο υποψήφιος της ΕΔΕΚ με τη μαγκούρα (βίντεο)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη κουρείου Παναγιώτη Καραγιάννη, ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος Βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές του Μαίου με την ΕΔΕΚ.

Στο σύντομο βίντεο, ο Παναγιώτης Καραγιάννης εμφανίζεται να προωθεί την υποψηφιότητά του με έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο, επιλέγοντας να παρουσιαστεί κρατώντας μαγκούρα, και να ευχηθεί «μπόλικη σούβλα» για την νεά χρονιά. 

 

ΕΔΕΚ

