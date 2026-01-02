"Μπόλικη σούβλα": Viral ο υποψήφιος της ΕΔΕΚ με τη μαγκούρα (βίντεο)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη κουρείου Παναγιώτη Καραγιάννη, ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος Βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές του Μαίου με την ΕΔΕΚ.
Στο σύντομο βίντεο, ο Παναγιώτης Καραγιάννης εμφανίζεται να προωθεί την υποψηφιότητά του με έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο, επιλέγοντας να παρουσιαστεί κρατώντας μαγκούρα, και να ευχηθεί «μπόλικη σούβλα» για την νεά χρονιά.
το 2026 δεν θα εχουμε εκλογες…αλλά παρατράγουδα…και ενα κοινοβούλιο παρωδία… pic.twitter.com/Znmh27JXuv— Νικόλας Κάιζερ (@nickaizer1) January 2, 2026