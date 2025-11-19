Μυστική διπλωματία Τραμπ: Αιφνιδιαστική επίσκεψη αμερικανών στρατηγών στο Κίεβο για νέο σχέδιο ειρήνης

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησαν μια σπάνια επίσκεψη της Κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν καιρώ πολέμου στο Κίεβο, όπου έφθασαν για μια μη προαναγγελθείσα επίσκεψη για συνομιλίες με ουκρανούς ηγέτες σε μια απόπειρα να αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ανέφερε σήμερα το Politico.

Ο Υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός, Ράντι Τζορτζ, πρόκειται να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανώτερους διοικητές και με βουλευτές, σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν το σχεδιασμό της επίσκεψης.

Ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντηθεί σε κατοπινή ημερομηνία με Ρώσους αξιωματούχους, αναφέρει σε χωριστό δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από το Λευκό Οίκο ή το Πεντάγωνο.

Η Κυβέρνηση Τραμπ διαμορφώνει μυστικά ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε διαβούλευση με τη Ρωσία, ανέφερε χθες, Τρίτη, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αμερικανούς και ρώσους αξιωματούχους.

Η Wall Street Journal αναφέρει πως ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε στον Ντρίσκολ και σε ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές, εν μέρει ελπίζοντας ότι η Μόσχα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε στρατιωτικούς μεσολαβητές, καθώς και λόγω της απογοήτευσης από προηγούμενες, σε μεγάλο βαθμό άκαρπες προσπάθειες.

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται ενώ ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σταδιακά σε τμήματα της γραμμής του μετώπου και αυξάνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου αναζητούν νέους τρόπους για να συνεχίσουν τις προμήθειες όπλων και πυρομαχικών.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου αφού η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Αφότου ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, οι επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του στο Κίεβο είναι σπάνιες, με τις περισσότερες επαφές να γίνονται σε τρίτες χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επίσκεψη των Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι ως εκ τούτου πολύ ασυνήθιστη.

Χθες, Τρίτη, ο Ζελένσκι είπε ότι σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα στην Τουρκία, σε μια απόπειρα αναζωογόνησης των συνομιλιών με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους του.

Οι συνομιλίες που θα έχουν στο Κίεβο οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και την ευρύτερη στρατηγική, περιλαμβανομένων των προσπαθειών για την αναζωογόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας με τη Μόσχα, σύμφωνα με το Politico.

Πηγή: ΚΥΠΕ