Μυστικές συναντήσεις ΗΠΑ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τι ζητούν από τον Ζελένσκι

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία προκειμένου να καταρτίσει ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Το σχέδιο το οποίο έχει συνταχθεί από την Ουάσινγκτον προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα οπλικά συστήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το ειρηνευτικο σχέδιο φέρεται να επικεντρώνεται στην ειρήνη στην Ουκρανία , την ασφάλεια στην Ευρώπη, τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Κίεβο και τη Μόσχα στο μέλλον.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων στα πρότυπα του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Το Axios, επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, ανέφερε επίσης ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ράστεμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους σχετικά με την πρόταση.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

