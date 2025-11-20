Κίνδυνος για εκατομμύρια πρόσφυγες: Η UNRWA απευθύνει έκκληση για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) κάλεσε χθες να εξασφαλιστεί επείγουσα χρηματοδότηση και να ανανεωθεί η εντολή του, ώστε να μην «τεθεί σε κίνδυνο η ζωή και το μέλλον εκατομμυρίων παλαιστινίων προσφύγων».

Κατά τη διάρκεια πρώτης ψηφοφορίας χθες βράδυ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σε επίπεδο επιτροπής, αναμενόταν τα κράτη μέλη να εκφραστούν για την ανανέωση της εντολής της υπηρεσίας, πριν από οριστική ψηφοφορία τον Δεκέμβριο στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, σημείωσε ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί.

«Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (...) θα αντανακλά την τεράστια αλληλεγγύη των λαών του κόσμου», ανέφερε ο κ. Λαζαρινί, απευθυνόμενος σε συμβουλευτική επιτροπή της ΓΣ στο Αμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας.

Η ανανέωση της εντολής της υπηρεσίας είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού, συνέχισε.

Η ανανέωση της εντολής ωστόσο πρέπει να συνοδευτεί «από επαρκή χρηματοδότηση» της υπηρεσίας και οροθέτηση του ρόλου της «σε πολιτικό επίπεδο» στα «παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη», πρόσθεσε.

Στηλίτευσε την εκστρατεία «παραπληροφόρησης» σε βάρος της, που «όχι μόνο αμαύρωσε τη φήμη της», αλλά «στραγγάλισε τη χρηματοδότησή της», τονίζοντας πως η UNRWA είναι αντιμέτωπη με κενό 200 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ έχει βρεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων της κυβέρνησης του Ισραήλ, ειδικά μετά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή πλευρά την κατηγορεί για έλλειψη αμεροληψίας κι ότι έχει «κατακλυστεί από πράκτορες της Χαμάς». Της απαγόρευσε διά νόμου το 2024 να δραστηριοποιείται στο έδαφος του Ισραήλ.

Διεθνής έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως πράγματι υπήρχαν «προβλήματα» που αφορούσαν την «ουδετερότητα» της UNRWA, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ ουδέποτε παρουσίασε αδιάσειστες αποδείξεις για τις βασικές κατηγορίες του, ιδίως πως μέλη της συμμετείχαν στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 και ότι η υπηρεσία χειραγωγείται από τη Χαμάς.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί υπογράμμισε από την σκοπιά του πως η υπηρεσία παραμένει ενεργή, παρ' όλα τα εμπόδια στον παλαιστινιακό θύλακο, παρά το ότι «380 συνάδελφοί μας σκοτώθηκαν» και «πάνω από 300» κτίρια της UNRWA «υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς».

«Οι συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της UNRWA εγγράφονται στο πλαίσιο των προσπαθειών του να εξαλείψει την υπόθεση των (παλαιστινίων) προσφύγων», κατήγγειλε από τη δική του πλευρά ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών, Αϊμάν Σαφάντι.

Η UNRWA, η οποία ιδρύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1949, έχει αποστολή να παρέχει βοήθεια σε περίπου 5,9 εκατομμύρια παλαιστίνιους πρόσφυγες. Διαχειρίζεται κυρίως κέντρα υγείας κι εκπαιδευτικές δομές στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στον Λίβανο, στη Συρία και στην Ιορδανία.

