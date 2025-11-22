Σε εξέλιξη συνάντηση Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ στο περιθώριο της Συνόδου της G20

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συναντώνται σήμερα για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Οι τρεις ηγέτες, που είχαν ήδη συνομιλίες την Τρίτη στο Βερολίνο, συναντήθηκαν γύρω στις 13.15 ώρα Κύπρου, πριν από μία διευρυμένη συνάντηση μαζί με άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Άλλωστε, όπως είπαν πηγές με γνώση του θέματος στο Ρόιτερς, οι χώρες της Ε3, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, η Ιαπωνία και ο Καναδάς θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου της G20.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική κυβέρνηση.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους και υπογράμμισαν πως οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εμπλέκει το Κίεβο, να σέβεται τα βασικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε η καναδική κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να εργαστεί με συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, τονίζεται.

