«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»: Η απάντηση του Κρεμλίνου στη νέα ειρηνευτική πρόταση

«Εντελώς μη εποικοδομητικό» χαρακτήρισε την αντιπρόταση της Ευρώπης στην ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ, που υπεβλήθη την Δευτέρα (24/11) ο βοηθός του Κρεμλίνου για την εξωτερική πολιτική Γιούρι Ουσακόφ σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά... είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» ανέφερε ο ίδιος, σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για μία πρόταση, η οποία αλλάζει αρκετές κομβικές πτυχές της αμερικανικής συμφωνίας, όπως τους περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και την έκταση των εδαφικών παραχωρήσεων.

«Δεν έχουμε ιδέα τι περιλαμβάνει» το σχέδιο των 19 σημείων

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας σε δημοσιογράφους σημείωσε πως η Ρωσία δεν έχει ακόμη λάβει την τροποποιημένη έκδοση του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία, το οποίο, τα σημεία του οποίου τα σημεία μειώθηκαν από 28 σε 19.

«Όχι» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία είχε λάβει το ενημερωμένο σχέδιο έστω και ανεπίσημα. «Δεν έχουμε ιδέα τι περιλαμβάνει» υποστήριξε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κρεμλίνο κατανοεί ότι η Ουάσινγκτον και το Κίεβο βρίσκονται σε συνομιλίες και ότι το αρχικό κείμενο «τροποποιείται». Το κείμενο που αποκτήσαμε ανεπίσημα νωρίτερα έχει υποστεί αλλαγές μέχρι τώρα» συμπλήρωσε.

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα έχουμε επαφές με τους Αμερικανούς και θα λάβουμε επίσημα τις πληροφορίες», κατέληξε ο Πεσκόφ.

«Η θέση της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει»

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως «παραμένουμε πλήρως ανοιχτοί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μας ενδιαφέρει να επιτύχουμε τους στόχους μας ακριβώς μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε πως η θέση της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει, κάτι το οποίο έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εμείς τηρούμε σταθερά τη θέση μας» πρόσθεσε.

cnn.gr