Ρωσικό drone κατέληξε σε στέγη σπιτιού στη Μολδαβία - Συνεχείς παραβιάσεις (φώτο)

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρέθηκαν την Τρίτη η Μολδαβία και η Ρουμανία, καθώς έξι drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και τουλάχιστον δύο στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας.

Έξι drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας ανακοίνωσε ότι το πρώτο drone εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Βουλκανέστι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, μεταδίδει το CNN . Άλλα πέντε UAV παρατηρήθηκαν να κινούνται πάνω από διάφορες περιοχές της χώρας, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και βρίσκεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα από τα drones συνετρίβη στην οροφή κατοικίας στη βόρεια Μολδαβία, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί.

🇷🇺 Drone crash in Moldova identified as a Russian Gerbera—no explosives found. Typically used for surveillance, decoys, or transport, these drones raise questions about regional security & monitoring. Stay alert. 🚁🌍 #Moldova #DroneNews #RegionalSecurity #Geopolitics pic.twitter.com/8pr7UgDEV6 — ceanpolitics (@ceanglobal) November 25, 2025

Την ίδια στιγμή, η Ρουμανία -κράτος μέλος του ΝΑΤΟ- απογείωσε άμεσα μαχητικά αεροσκάφη μετά την είσοδο δύο ρωσικών -όπως φαίνεται- drones στον εναέριο χώρο της. Το υπουργείο Άμυνας στο Βουκουρέστι επιβεβαίωσε ότι τα UAV προήλθαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης που έπληξε κυρίως τις δυτικές ουκρανικές περιοχές.

Η περιοχή της Τουλτσέας, στη ρουμανική πλευρά του Δούναβη, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο τέτοιων περιστατικών. Βρίσκεται απέναντι από το ουκρανικό λιμάνι Ιζμάιλ, το οποίο αποτελεί συχνό στόχο των ρωσικών δυνάμεων. Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ρουμανία έχει εντοπίσει αρκετές φορές θραύσματα ρωσικών drones στο έδαφός της και συχνά απογειώνει μαχητικά όταν εντοπίζει πιθανές απειλές στα σύνορα.

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια παραβίασης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ καταδεικνύουν την αυξανόμενη επικινδυνότητα για τις χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Πηγή: iefimerida.gr