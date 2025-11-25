Τραμπ: Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, την ώρα που Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα βρίσκονται σε πυρετό διαβουλεύσεων με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στο ειρηνευτικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι το κλίμα αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας -τουλάχιστον μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας- επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στη «Συμμαχία των Προθύμων» ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να συζητήσει τα «ευαίσθητα σημεία» της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στην αμερικανική πρόταση με μόνο «μικρές λεπτομέρειες» να απομένουν.

Μάλιστα, το Axios μεταδίδει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο «το συντομότερο δυνατό» – ενδεχομένως μέσα στη γιορτή των Ευχαριστιών – προκειμένου να οριστικοποιήσουν κοινή συμφωνία ΗΠΑ–Ουκρανίας για τους όρους τερματισμού του πολέμου. Η πληροφορία προέρχεται, σύμφωνα με το Axios, από τον επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γέρμακ.

Ο Γέρμακ δήλωσε στο Axios, σε τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom το πρωί της Τρίτης: «Ελπίζω η επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, γιατί … θα βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική του αποστολή να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο.»

Εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνει στο Μαρ-α-Λάγκο για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Πηγή: skai.gr