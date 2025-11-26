Παρέλυσε το Βέλγιο από τη τριήμερη εθνική παναπεργία - Τι μεταρρυθμίσεις ζητούν οι διαδηλωτές

Η τρίτη ημέρα εθνικής απεργίας στο Βέλγιο την Τετάρτη καθήλωσε τις περισσότερες πτήσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και προκάλεσε προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η απεργία, που διοργανώθηκε από τα κύρια συνδικάτα της χώρας, είναι η τελευταία σε μια σειρά διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης συνασπισμού με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Bart De Wever.

Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στις προτεινόμενες από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις για τις συντάξεις και την αγορά εργασίας.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακύρωσε όλες τις αναχωρήσεις καθώς και 110 από τις 203 προγραμματισμένες εισερχόμενες πτήσεις.

Το άλλο κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου, το αεροδρόμιο Charleroi, ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι αναμένει επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού και δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί τις προγραμματισμένες προσγειώσεις και απογειώσεις.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η τελευταία ημέρα της απεργίας αναμενόταν να είναι η πιο χαοτική, καθώς θα επηρεαστούν επίσης τα σχολεία, οι δημόσιες συγκοινωνίες και ο ιδιωτικός τομέας.

Έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες για το απόγευμα της Τετάρτης. Παρόμοια διαδήλωση τον Οκτώβριο προσέλκυσε περίπου 80.000 συμμετέχοντες.

«Το μήνυμα για τον προϋπολογισμό από την κυβέρνηση είναι σκληρό: εργαστείτε περισσότερο και σκληρότερα για λιγότερη ασφάλεια όσον αφορά τις συντάξεις, την υγεία και την αγοραστική δύναμη», ανέφερε στην ιστοσελίδα της η σοσιαλιστική Ένωση ABVV-FGTB.

Ο Γκερτ Τρουγιένς, πρόεδρος της φιλελεύθερης ένωσης ACLVB, δήλωσε στον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι λυπάται που η εθνική κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε τα συνδικάτα.

Παρόλο που η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους τη Δευτέρα, μετά από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων, αυτό δεν απέτρεψε την απεργία.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει έναν νέο φόρο στις τράπεζες και αυξήσεις φόρων στα αεροπορικά εισιτήρια και το φυσικό αέριο. Μαζί με τις περικοπές στις δαπάνες, αυτό θα πρέπει να μειώσει το έλλειμμα της κυβέρνησης κατά 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έως το 2029.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της έκτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης αναμένεται να φτάσει το 4,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος, με χρέος 104,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, πολύ πάνω από το μέγιστο που συμφωνήθηκε βάσει των κανόνων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

