Γενικό Λογιστήριο: Αναπροσαρμογή μισθολογικών δεδομένων λόγω φορολογικής μεταρρύθμισης

Την αναπροσαρμογή των μισθολογικών δεδομένων λόγω φορολογικής μεταρρύθμισης, ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο.

Ενημερώνονται οι Κρατικοί Αξιωματούχοι/Υπάλληλοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, και το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία επιφέρει άμεσο οικονομικό όφελος για τους φορολογουμένους μέσω της αναθεώρησης των φορολογικών κλιμακώσεων. Η αλλαγή αυτή θα αντικατοπτρίζεται αυτόματα στη φορολόγηση του εισοδήματος, με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2026.

Ωστόσο, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όσοι έχουν φορολογητέο εισόδημα πέραν των €22.000, για να επωφεληθούν πλήρως από πρόσθετες προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές ή φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, απαιτείται όπως:

Μελετήσoυν προσεκτικά τον Επεξηγηματικό Οδηγό Φορολογίας, τις συχνές ερωτήσεις (FAQs) και τα παραδείγματα που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Φορολογίας και

Συμπληρώσουν το ανάλογο έντυπο όπως πιο κάτω:

Κρατικοί Αξιωματούχοι / Υπάλληλοι

Θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Διεκδίκησης Φορολογικών Εκπτώσεων Κρατικών Αξιωματούχων και Υπαλλήλων που ετοιμάστηκε από το Τομέα Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση payroll@treasury.gov.cy.

Συνταξιούχοι Κρατικοί Αξιωματούχοι και Υπάλληλοι

Θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Φορολογίας και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση accountant.general@treasury.gov.cy .

Συνταξιούχοι Κρατικοί Αξιωματούχοι και Υπάλληλοι νέου Επαγγελματικού Σχεδίου

Θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Φορολογίας και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση newpensions@treasury.gov.cy

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

Θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Διεκδίκησης Φορολογικών Εκπτώσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που ετοιμάστηκε από το ΓΛτΔ και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hourlypaid@treasury.gov.cy.

Νοείται ότι, όσοι δεν επηρεάζονται από τις πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις δεν υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης και υποβολής της πιο πάνω Δήλωσης.

Με τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι θα επωφεληθούν από το σύνολο των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η καταχώρηση των στοιχείων στο αντίστοιχο μηχανογραφημένο σύστημα θα αρχίσει από το μήνα Φεβρουάριο 2026 με σειρά προτεραιότητας. Το ποσό της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως για τους εναπομείναντες μήνες, βάσει του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος.