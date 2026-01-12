Τα είπαν τηλεφωνικώς Γεραπετρίτης-Φιντάν για διμερή και περιφερειακά θέματα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα, Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν κυρίως τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αλλά και τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται ότι για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας – Τουρκίας, στο οποίο αναμένεται να υπάρξει και συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ