Άφαντος παραμένει ο Ρώσος επιχειρηματίας - Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες στη Λεμεσό

Αν και με δυσκολία, λόγω καιρικών συνθηκών, συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, ο οποίος απουσιάζει από τις 7 Ιανουαρίου από το χώρο διαμονής του, στη Λεμεσό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θεάθηκε τελευταία φορά στην περιοχή Πισσουρίου, στις 8 Ιανουαρίου.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε πως η καταγγελία έγινε από μέλη του προσωπικού της εταιρείας που διατηρεί στην Κύπρο και ότι διέμενε μόνος στο νησί, ενώ η οικογένεια του ζει στο εξωτερικό.

«Από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταγγελία για την εξαφάνιση του 56χρονου επιχειρηματία στη Λεμεσό ξεκίνησαν έρευνες και από τις εξετάσεις που έγινε εντοπίστηκε μαρτυρία ότι το απόγευμα της 8ης του μηνός, είχε θεαθεί στην περιοχή Πισσουρίου».

Άμεσα, συνέχισε, ο κ. Κυριάκου, ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, με τη συνεργασία των πτητικών μέσων της Αστυνομίας, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ενώ ενημερώθηκε σχετικά το ΚΣΕΔ, οι Βρετανικές Βάσεις και η Πολιτική Άμυνα.

«Σε συνεργασία όλως οι υπηρεσίες είχαν κάνει εκτεταμένες έρευνες χθες στην περιοχή, οι οποίες σταμάτησαν το απόγευμα λόγω κακών καιρικών συνθηκών», πρόσθεσε και σημείωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα αλλά «λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το έργο αυτό είναι πολύ δύσκολο».

Σε σχετική ερώτηση, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει οποιαδήποτε μαρτυρία που να καταδεικνύει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, «όμως οι εξετάσεις συνεχίζονται με βάσει το πρωτόκολλο για τα ελλείποντα πρόσωπα και γίνονται όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις και έρευνες για τον εντοπισμό του».

Όσον αφορά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί το 2013 στη Λευκορωσία για υπόθεση κατάχρησης εξουσίας και είχε εκδοθεί στη Ρωσία, υπέδειξε ότι, στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να υπάρχει διασύνδεση αυτής της υπόθεσης που έγινε πριν από 13 χρόνια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 56χρονος περιγράφεται ως ύψους περίπου 1.90 μ., λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά, ενώ κατά την αναχώρησή του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ