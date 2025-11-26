Ειδικός αναλύει: Ποιά η σημασία της επίσκεψης Πάπα σε Νίκαια-Κωνσταντινούπολη;

Ο Μάρκο Τζιράρντο, διευθυντής της εφημερίδας της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας «Avvenire», μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο για την μεγάλη σημασία της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία και στο Λίβανο και για την κορυφαία στιγμή της, τη μετάβαση στην Νίκαια, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, για τα χίλια επτακόσια χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο.

Ένα γεγονός ιστορικής σημασίας, στο οποίο έκανε αναφορά και ο ίδιος ο Ποντίφικας, με ειδική, Αποστολική Επιστολή που υπέγραψε πριν από τρεις ημέρες.

«Αποτελεί σχεδόν παράδοση, πλέον, η πρώτη επίσκεψη του κάθε πάπα να γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, διότι η κύρια σημασία της επιλογής αυτής βρίσκεται στην λέξη "Ποντίφικας" ο άνθρωπος, δηλαδή, που οικοδομεί γέφυρες», εξήγησε ο Τζιράρντο.

Εξήγησε ότι η χώρα και οι περιοχές που επισκέπτεται ο Πάπας αποτελούσαν ανέκαθεν σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Παράλληλα, το πρώτο αυτό ταξίδι του Λέοντα στο εξωτερικό πραγματοποιείται, έξι μήνες μετά την εκλογή του, για τα χίλια επτακόσια χρόνια από την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.

"Υπάρχει, δηλαδή, μια διπλή αξία. Τουλάχιστον έξι απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην περιοχή αυτή, πραγματοποιήθηκαν επτά σύνοδοι, με την ουσιαστική διαμόρφωση της θεολογίας. Πρόκειται για ταξίδι με τεράστια οικουμενική αξία: Η συνάντηση με είκοσι, συνολικά, εκπροσώπους χριστιανικών δογμάτων και κοινοτήτων, στις ανασκαφές με την βασιλική όπου έλαβε χώρα η πρώτη σύνοδος της Ιστορίας, συνδέεται με την επιλογή του Λέοντα να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα την πρόκληση της ενότητας. Ενότητα στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά και ανάμεσα στους χριστιανούς", πρόσθεσε ο διευθυντής της «Avvenire».

Η Καθολική Εκκλησία αναγνώρισε με τον πιο επίσημο τρόπο την σημασία της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία προσλαμβάνει τεράστια οικουμενική αξία.

Εξηγείται ότι στο αποστολικό γράμμα In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως) το οποίο υπέγραψε την Κυριακή ο Πάπας Λέων, υπογραμμίζεται ότι η Σύνοδος της Νίκαιας, της αδιαίρετης ακόμη Εκκλησίας και του κοινού "Πιστεύω", παραμένουν το κύριο κοινό σημείο για όλους τους χριστιανούς.

Η εφημερίδα αναφέρθηκε με έμφαση στην φράση του Ποντίφικα ότι «πρέπει να πορευθούμε μαζί, για να φτάσουμε στην ενότητα και την επανασυμφιλίωση όλων των χριστιανών» διότι, ακριβώς, το «Πιστεύω» που διαμορφώθηκε στην Νίκαια, όπως λέει ο ίδιος ο Λέοντας, μπορεί να αποτελέσει την βάση αυτής της πορείας.

Ο Πάπας Πρέβοστ, παράλληλα, θα επισκεφθεί και το Μπλέ Τζαμί, όπως είχε κάνει και ο Φραγκίσκος. Σύμφωνα με τον διευθυντή της εφημερίδας της Συνέλευσης των Καθολικών Επισκόπων, πρόκειται για μια επιλογή που αποσκοπεί στην οικοδόμηση θετικής σχέσης με τον ισλαμικό κόσμο, διότι, όπως εξήγησε και ο καθολικός αποστολικός βικάριος της Κωνσταντινούπολης, Παλινούρο, με σεβασμό στην πίστη του καθενός και τιθέμενοι σε αναζήτηση των κύριων αξιών κάθε θρησκευτικής έκφρασης, προσπαθούμε, κάθε μέρα, να χτίσουμε αδελφικές σχέσεις.

Ο Mάρκο Τζιράρντο πιστεύει ότι η όλη πορεία προς την ενότητα των χριστιανών, η οποία θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες, μπορεί να προσφέρει χρήσιμους καρπούς και σε ό,τι αφορά την προσπάθεια κοινού εορτασμού του Πάσχα.

"Θεωρώ ότι το ταξίδι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ψηφίδα του μωσαϊκού της ενότητας, με στόχο και την κοινή ημερομηνία για το Πάσχα από Καθολικούς και Ορθόδοξους. Όπως είχε πει ο πάπας Ιωάννης Εικοστός Τρίτος, ο πατέρας του πρακτικού οικουμενισμού, "πρέπει να αναζητούμε όσα μας ενώνουν και να αφήνουμε στην άκρη εκείνα που μας διχάζουν". Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά όλοι θα θέλαμε -χάρη και στις θετικές επιπτώσεις του ταξιδιού αυτού- να μπορούσε να επιτευχθεί ο σημαντικότατος αυτός στόχος, αρχίζοντας ακόμη και από την επόμενη χρονιά", δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο έμπειρος Ιταλός δημοσιογράφος.

Με το ταξίδι του αυτό, τέλος, ο Λέων ΙΔ' ακολουθεί μια ξεκάθαρη επιθυμία του Φραγκίσκου, ο οποίος είχε συλλάβει την ιδέα αυτή, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. «Πρόκειται για βαθιά συνέχεια με τη βούληση και το έργο του εκλιπόντα ποντίφικα.

Όπως είπε ο Λέοντας, το "Πιστεύω" της Νίκαιας μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στην πορεία αυτή που τόσο επιθυμούσε και ο Φραγκίσκος, διότι "προτείνει ένα πρότυπο πραγματικής ενότητας, μέσα στην θεμιτή διαφορετικότητα".

"Πρόκειται, σαφώς, για ένα απτό, χρήσιμο παράδειγμα το οποίο συνδέεται και με την διεθνή πραγματικότητα. Σε μια ανθρωπότητα η οποία διχάζεται από τόσους πολέμους, πρόκειται για ένα εργαλείο επανασυμφιλίωσης, που μπορούν να προσφέρουν οι θρησκείες", ανέφερε ο διευθυντής της «Avvenire».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ