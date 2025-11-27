Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί και 300 αγνοούμενοι στη φωτιά σε πολυκατοικίες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πάνω από 300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μαίνεται πάνω από 24 ώρες

Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 55 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 44 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Χειροπέδες σε τρία άτομα

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο διευθυντών και ενός συμβούλου μηχανικού από την κατασκευαστική εταιρεία που πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης στο κτήριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στα γραφεία της εταιρείας το πρωί της Πέμπτης, κατασχέθηκαν έγγραφα που αναφέρουν την Wang Fuk Court. Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η αστυνομία δήλωσε ότι, πέρα από το γεγονός ότι τα κτήρια καλύπτονταν με προστατευτικά δίχτυα και πλαστικά που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας, διαπίστωσαν ότι κάποια παράθυρα σε ένα αδιάφορο κτήριο είχαν σφραγιστεί με αφρώδες υλικό, το οποίο τοποθετήθηκε από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε τις εργασίες συντήρησης διάρκειας ενός έτους.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Reuters

