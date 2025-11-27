Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί και 300 αγνοούμενοι στη φωτιά σε πολυκατοικίες (βίντεο)

Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 55 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 44 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Horrifying visuals from hong kong several buildings burned more than dozen people burnt alive . Rescue teams are trying very hard . Wishing for safety of everyone.#hongkong #hongkongfire #FireStorm #HongKongers pic.twitter.com/njZxB4zswF — ɳ เ ร ɦ α (@itsnisha03) November 26, 2025

Χειροπέδες σε τρία άτομα

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο διευθυντών και ενός συμβούλου μηχανικού από την κατασκευαστική εταιρεία που πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης στο κτήριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στα γραφεία της εταιρείας το πρωί της Πέμπτης, κατασχέθηκαν έγγραφα που αναφέρουν την Wang Fuk Court. Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η αστυνομία δήλωσε ότι, πέρα από το γεγονός ότι τα κτήρια καλύπτονταν με προστατευτικά δίχτυα και πλαστικά που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας, διαπίστωσαν ότι κάποια παράθυρα σε ένα αδιάφορο κτήριο είχαν σφραγιστεί με αφρώδες υλικό, το οποίο τοποθετήθηκε από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε τις εργασίες συντήρησης διάρκειας ενός έτους.

Firefighters are battling for a second day against one of Hong Kong’s deadliest modern fires — in pictures https://t.co/RIe6wylWEW pic.twitter.com/3Nao5Hr3IW — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 27, 2025

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Reuters