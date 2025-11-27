Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επανέρχεται η στρατιωτική θητεία στην Γαλλία - Σε πρώτη φάση εθελοντικά

Η εθελούσια στρατιωτική θητεία θα διαρκεί δέκα μήνες και θα συνοδεύεται από ένα επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ τον μήνα.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ένα πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας για νέους και νέες 18 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune de Dimanche, στόχος του προγράμματος είναι να κινητοποιηθούν από 2.000 έως 3.000 άτομα κατά το επόμενο έτος, με στόχο τα 50.000 άτομα έως το 2035. Η εθελούσια στρατιωτική θητεία θα διαρκεί δέκα μήνες και θα συνοδεύεται από ένα επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ τον μήνα. Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούνται σήμερα από περίπου 200.000 άτομα ενεργό προσωπικό και 47.000 εφέδρους. 

Όπως αναφέρεται σε  ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος Πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού, όπου θα συναντηθεί με νέους ανθρώπους και «θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και της τόνωσης του ηθικού του απέναντι στις αυξανόμενες απειλές».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

