Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: «Η συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου - Λιβάνου αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων»

«Βλάπτει τα συμφέροντα του Λιβάνου» η συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σύμφωνα με πηγές από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που επαναλαμβάνουν ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί συμφωνία που αγνοεί τα δικαιώματα της «τδβκ», όπως αναφέρονται στο ψευδοκράτος.

Σύμφωνα με τις πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η συμφωνία «αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» και «βλάπτει τα συμφέροντα του Λιβάνου». Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Άγκυρα «τείνει χείρα συνεργασίας» στη Βηρυτό, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία «είναι έτοιμη για συνεργασία με τον Λίβανο στον θαλάσσιο τομέα».

Στην ίδια κατεύθυνση, οι πηγές σημείωσαν ότι «δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία η οποία αγνοεί τα δικαιώματα της τδβκ. Η συγκεκριμένη συμφωνία, που αγνοεί τα δικαιώματα της τδβκ, εκτιμούμε ότι παραβιάζει και τα συμφέροντα του λαού του Λιβάνου. Δηλώνουμε προς τους Λιβανέζους συνομιλητές μας ότι είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα».

Πηγή: ΚΥΠΕ