Κοινό μήνυμα Πάπα και Πατριάρχη στη Nίκαια για ενότητα 1.700 χρόνια μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμμετείχαν την Παρασκευή σε τελετή στη Νίκαια της Βιθυνίας, τιμώντας τη συμπλήρωση 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της βυθισμένης Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, όπου τουρκικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού του 4ου αιώνα, που πολλοί ειδικοί συνδέουν με την ιστορική Σύνοδο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, έκανε λόγο για «λίκνο της χριστιανικής πίστης» και κάλεσε «να ακουστούν όλες οι φωνές των πιστών» στον αγώνα για χριστιανική ενότητα. Τόνισε ότι η επέτειος τιμάται «με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας», επισημαίνοντας πως η παρουσία στη Νίκαια αποτελεί «ζωντανή μαρτυρία» της πίστης των πατέρων της Συνόδου.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την πρωτοβουλία της κοινής επετείου και υπενθύμισε ότι η σύνοδος του 325 μ.χ. διαμόρφωσε το «πιστεύω της Νίκαιας», το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Υπογράμμισε ότι η ενότητα είναι «πολύ αναγκαία σε έναν κόσμο γεμάτο βία και σύγκρουση» και συνέδεσε την επιθυμία για πλήρη κοινωνία των Χριστιανών με την αναζήτηση της αδελφοσύνης όλων των ανθρώπων.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες βρέθηκαν στη βυθισμένη Βασιλική παρουσία προκαθημένων και εκπροσώπων χριστιανικών ομολογιών. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Πάπας μετέβη στο σημείο με ελικόπτερο και τέλεσε λειτουργία στον χώρο περίπου 1.700 χρόνια μετά την πρώτη σύνοδο.

Η Βασιλική του Αγίου Νεοφύτου ανακαλύφθηκε το 2014 λόγω πτώσης της στάθμης της λίμνης και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Ειδικοί εκτιμούν ότι χτίστηκε τον 4ο αιώνα, καταστράφηκε από σεισμό το 358 και ανακατασκευάστηκε στα τέλη του ίδιου αιώνα.

Η επίσκεψη στη Νίκαια αποτελεί κεντρικό σταθμό της επίσημης επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Τουρκία.

