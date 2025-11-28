Αντρίι Γερμάκ: Παραιτήθηκε ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι - Η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι ο πιο στενός συνεργάτης του και διευθυντής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ, παραιτήθηκε.

Μάλιστα, ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε επίσης ανασχηματισμό του προεδρικού του αξιώματος ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Γερμάκ.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Telegram. Μαζί με αυτό, ανέφερε τα εξής: «Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη. Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας».

Breaking news: Andriy Yermak has resigned from his longtime post of head of the Ukrainian presidential office, President Zelenskyy says in a statement. pic.twitter.com/seGDBbWJbh — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 28, 2025

Η έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αποκάλυψε το CNNi, οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας μετά το γραφείο, έκαναν έφοδο και στο σπίτι του στενότερου συνεργάτη του Ζελένσκι, κλιμακώνοντας μια σημαντική πολιτική κρίση που θα μπορούσε να περιπλέξει τη θέση του Κιέβου ενόψει κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσημα ο αρχηγός του προσωπικού του προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, θεωρείται συχνά ως ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας της Ουκρανίας. Ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών στη Γενεύη με την Ουάσινγκτον.

Ο Γερμάκ επιβεβαίωσε ότι η επιδρομή βρισκόταν σε εξέλιξη, λέγοντας στο Telegram ότι «συνεργαζόταν πλήρως» με τις αρχές.

«Οι ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Τους έχει δοθεί πλήρης πρόσβαση στο διαμέρισμα και οι δικηγόροι μου βρίσκονται επί τόπου, αλληλεπιδρώντας με τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου», είπε.

Τι σημαίνει για τις εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό

Το γεγονός μάλιστα ότι στο στόχαστρο μπήκε ο Γέρμακ ο οποίος διορίστηκε ως επικεφαλής διαπραγματευτής με την αμερικανική αντιπροσωπεία λέει πολλά.

Ο Γερμάκ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ζελένσκι και επικεφαλής του γραφείου του προέδρου από το 2020. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι απέρριψε τις πιέσεις των βουλευτών του κόμματός του να αποπέμψει τον Γέρμακ στο πλαίσιο του σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει έναν άλλο σύμμαχο του προέδρου.

Η έρευνα αποτελεί μια νέα πηγή πίεσης στο εσωτερικό για τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου. Οι τελευταίες εξελίξεις αποδυναμώνουν επίσης τη θέση του Κιέβου μεταξύ των συμμάχων, δίνοντας ένα πάτημα σε όσους αντιτίθενται στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία για την άμυνά της ενάντια στη ρωσική εισβολή, η οποία διανύει στον τέταρτο χρόνο της.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρο του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ζελένσκι:

«Προετοιμαζόμαστε τώρα για μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά για να συζητήσουμε τα βήματα που απαιτούνται για να διασφαλίσουμε μια πραγματική ειρήνη, η οποία θα είναι αντάξια του λαού μας.

Σε μια εποχή που όλη η προσοχή είναι στραμμένη στη διπλωματία και στην υπεράσπιση της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου, πρέπει να αξιοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη και για να διατηρηθεί αυτή η εσωτερική δύναμη, δεν πρέπει να υπάρχουν περισπασμοί από τίποτα άλλο εκτός από την υπεράσπιση της Ουκρανίας. Θέλω να μην υπάρχουν αμφιβολίες για τη χώρα μας, από κανέναν.

Γι' αυτό το λόγο σήμερα λαμβάνονται οι ακόλουθες εσωτερικές αποφάσεις.

Πρώτον, το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας θα υποστεί πλήρη επανεκκίνηση. Ο επικεφαλής του, Αντρίι Γερμάκ, υπέβαλε την παραίτησή του. Είμαι ευγνώμων στον Αντρίι που παρουσίασε με συνέπεια τη θέση της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακριβώς όπως θα έπρεπε να παρουσιάζεται. Η στάση του ήταν πάντα έντονα πατριωτική.

Ωστόσο, θέλω να αποφύγω οποιεσδήποτε φήμες ή περιττές εικασίες. Όσο για τον μελλοντικό επικεφαλής του Γραφείου, αύριο θα πραγματοποιήσω διαβουλεύσεις με όσους μπορεί να είναι κατάλληλοι για να ηγηθούν αυτού του θεσμού».

Πηγή: cnn.gr