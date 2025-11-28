Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Νυχτερινή Φρουρά της Δανίας «ξαγρυπνά» για τον Ντόναλντ Τραμπ ενώ η Κοπεγχάγη κοιμάται

Δημιουργήθηκε μετά τη διπλωματική διαμάχη μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία

«Νυχτερινή φρουρά» συγκρότησε στο υπουργείο Εξωτερικών η κυβέρνηση της Δανίας, για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενώ η Κοπεγχάγη κοιμάται.

Η  «σκοπιά» ξεκινά κάθε μέρα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα και στις 7 π.μ. συντάσσεται και διανέμεται στην δανική κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία μια έκθεση με τα όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken.

Η εν λόγω υπηρεσία  δημιουργήθηκε μετά τη διπλωματική διαμάχη μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία την άνοιξη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Αναγκαστική προσαρμογή

Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί ένα από τα πολλά δείγματα του τρόπου με τον οποίο η δανέζικη διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

«Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης» δήλωσε πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών στην εφημερίδα Guardian.

Ο Γιάκομπ Καάρσμπο, πρώην επικεφαλής αναλυτής της δανέζικης υπηρεσίας πληροφοριών άμυνας, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή έδειξε, «όπως πάντα γνωρίζαμε», ότι η ιδέα ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος σύμμαχος της Δανίας είχε πεθάνει. «Οι συμμαχίες βασίζονται σε κοινές αξίες και κοινή αντίληψη των απειλών», δήλωσε ο Καάρσμπο. «Ο Τραμπ δεν μοιράζεται καμία από αυτές με εμάς και θα έλεγα ότι δεν τις μοιράζεται με τους περισσότερους Ευρωπαίους».

Πηγή: naftemporiki.gr

