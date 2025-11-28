Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| ΠΟΛcasts

ART SPOTTED O2: Κατάληψη Συγγραφέων

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ

Header Image

Από τις λέξεις στην εικόνα μέσα από το ΠΟΛcast "Art Spotted".

Στο δεύτερο επεισόδιο του Art Spotted, βρεθήκαμε στο Γκαράζ, όπου τρεις νέοι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν «κατάληψη» οπτικοποιώντας μυθιστορήματα μέσα από έργα τέχνης και φωτογραφίες.

Η Κική Χατζημηνά, η Μιχαέλλα Μιλωνά και ο Κυριάκος Δίπλαρος αφηγούνται πώς ξεκίνησε η ιδέα, τη δημιουργική διαδικασία και πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον στη συγγραφή στην εποχή της εικόνας.

Ήχοι, εικόνες και γράμματα παίρνουν μια διαφορετική μορφή σε μία διαφορετική προσέγγιση παρουσίασης μυθιστορημάτων.

Ολόκληρο το επεισόδιο εδώ:

Tags

ΕΚΘΕΣΗλογοτεχνίαΓκαράζΠΟΛcastsART SPOTTED

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα