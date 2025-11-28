ART SPOTTED O2: Κατάληψη Συγγραφέων

Στο δεύτερο επεισόδιο του Art Spotted, βρεθήκαμε στο Γκαράζ, όπου τρεις νέοι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν «κατάληψη» οπτικοποιώντας μυθιστορήματα μέσα από έργα τέχνης και φωτογραφίες.

Η Κική Χατζημηνά, η Μιχαέλλα Μιλωνά και ο Κυριάκος Δίπλαρος αφηγούνται πώς ξεκίνησε η ιδέα, τη δημιουργική διαδικασία και πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον στη συγγραφή στην εποχή της εικόνας.

Ήχοι, εικόνες και γράμματα παίρνουν μια διαφορετική μορφή σε μία διαφορετική προσέγγιση παρουσίασης μυθιστορημάτων.

Ολόκληρο το επεισόδιο εδώ: