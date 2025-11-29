Στη δίνη της λειψυδρία η Ευρώπη - Εκπέμπει SOS για σοβαρές συνέπειες Επιστήμονες διεθνούς κύρους

Καμπανάκι κινδύνου για την Ευρώπη κρούουν δορυφορικά δεδομένα καθώς από την μελέτη τους προκύπτει ότι τεράστια τμήματα των υδάτινων αποθεμάτων της Γηραιάς Ηπείρου στερεύουν, ειδικά στη νότια και κεντρική Ευρώπη. Ανάμεσα στις χώρες όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας γίνεται έντονο είναι και η Ελλάδα με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του.

Συγκεκριμένα επιστήμονες στο University College London (UCL), σε συνεργασία με την Watershed Investigations και την Guardian, ανέλυσαν δεδομένα από δορυφόρους της περιόδου 2002-2024, οι οποίοι παρακολουθούν τις αλλαγές στο βαρυτικό πεδίο της Γης.

Επειδή το νερό είναι βαρύ, οι μεταβολές στα υπόγεια ύδατα, τα ποτάμια, τις λίμνες, την υγρασία του εδάφους και τους παγετώνες είναι ορατές, επιτρέποντας στους δορυφόρους να «ζυγίζουν» αποτελεσματικά πόσο νερό αποθηκεύεται.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια έντονη ανισορροπία: η βόρεια και βορειοδυτική Ευρώπη - ιδιαίτερα η Σκανδιναβία, μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πορτογαλίας - έχουν γίνει πιο υγρά, ενώ μεγάλα τμήματα του νότου και της νοτιοανατολικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, έχουν στεγνώσει.

Θα πρέπει να αποτελέσει «κλήση αφύπνισης» για τους πολιτικούς που εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη μείωση των εκπομπών, δήλωσε ο Μοχάμαντ Σαμσουντούχα, καθηγητής υδατικών κρίσεων και μείωσης κινδύνων στο UCL.

«Δεν μιλάμε πλέον για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C, πιθανότατα οδεύουμε προς 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες».

Πλήγμα σε τροφική αλυσίδα, γεωργία και οικοσυστήματα

Η τάση για ξηρασία στην Ευρώπη θα έχει «εκτεταμένες» επιπτώσεις, πλήττοντας την επισιτιστική ασφάλεια, τη γεωργία και τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από το νερό, ιδίως τα οικοσυστήματα που τροφοδοτούνται από υπόγεια ύδατα», σύμφωνα με τον Σαμσουντούχα. Τα συρρικνούμενα αποθέματα της Ισπανίας, είπε, θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για φρούτα και προϊόντα.

Τα είδη των κλιματικών επιπτώσεων που παρατηρούνταν εδώ και καιρό σε όλο τον παγκόσμιο νότο, από τη νότια Ασία έως την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, είναι πλέον «πολύ πιο κοντά μας», με την κλιματική αλλαγή «σαφώς να επηρεάζει την ίδια την Ευρώπη», υπογραμμίζει.

«Πρέπει να αποδεχτούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, συμβαίνει και μας επηρεάζει», δήλωσε ο Σαμσουντούχα, ζητώντας καλύτερη διαχείριση των υδάτων και άνοιγμα σε «νέες, ακόμη και αντισυμβατικές» ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης συλλογής όμβριων υδάτων.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ε.Ε

Η συνολική ποσότητα νερού που λαμβάνεται από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα σε ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ 2000 και 2022 μειώθηκε, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, αλλά οι αντλήσεις υπόγειων υδάτων αυξήθηκαν κατά 6%, λόγω της δημόσιας ύδρευσης (18%) και της γεωργίας (17%).

Πρόκειται για έναν κρίσιμο πόρο: σε όλα τα κράτη μέλη, τα υπόγεια ύδατα αντιπροσώπευαν το 62% της συνολικής δημόσιας ύδρευσης και το 33% των γεωργικών απαιτήσεων νερού κατά το 2022.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η στρατηγική της για την ανθεκτικότητα στο νερό «στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων τους στην κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπίσουν τις ανθρωπογενείς πιέσεις».

Η στρατηγική στοχεύει στην οικοδόμηση μιας «οικονομίας έξυπνης ως προς το νερό» και συνδυάζεται με μια σύσταση της Επιτροπής για την αποδοτικότητα του νερού, η οποία ζητά τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά «τουλάχιστον 10% έως το 2030». Με τα επίπεδα διαρροών να κυμαίνονται από 8% έως 57% σε ολόκληρο το μπλοκ, η Επιτροπή αναφέρει ότι η μείωση των απωλειών στους σωλήνες και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών θα είναι κρίσιμης σημασίας.

«Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επαναχρησιμοποίηση του νερού, χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό εξαρχής, διαχωρίζοντας το πόσιμο νερό από τα ανακυκλωμένα νερά που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιώντας λύσεις βασισμένες στη φύση και σκεφτόμενοι τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε την ανάπτυξη», λέει η Χάνα Κλοκ, καθηγήτρια υδρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρίντινγκ.

«Απλώς δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα αρκετά γρήγορα για να συμβαδίσουμε με αυτές τις μακροπρόθεσμες τάσεις».

Παγκόσμιο το φαινόμενο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδύονται εστίες ξηρασίας σε όλη τη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Νότια Αμερική, κατά μήκος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ και σε περιοχές του Καναδά, με τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και το Σβάλμπαρντ να παρουσιάζουν επίσης δραματικές τάσεις.

Στο Ιράν, η Τεχεράνη πλησιάζει την «ημέρα μηδέν», όταν δεν θα υπάρχει διαθέσιμο νερό βρύσης και σχεδιάζεται η διανομή νερού με δελτίο. Ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι εάν η διανομή με δελτίο αποτύχει, η Τεχεράνη μπορεί να χρειαστεί να εκκενωθεί.

