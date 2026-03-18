Εκπρόσωπος Τυροκόμων για αφθώδη: «Αν θανατωθεί μεγάλος αριθμός ζώων θα επηρεαστεί η παραγωγή χαλουμιού»

Αν η κατάσταση μείνει ως έχει σήμερα και επιτευχθεί ο περιορισμός της περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, η κατάσταση για την παραγωγή χαλλουμιού είναι διαχειρίσιμη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μιχάλης Κούλλουρος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τυροκόμων.

Τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα όσον αφορά τις εξαγωγές και την πορεία του χαλλουμιού για να μπει σε τυχόν λίστα εμπάργκο, ενώ διαβεβαίωσε ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατανάλωση των τυροκομικών προϊόντων. Ειδικά για το χαλλούμι, είπε ότι «λόγω του δεύτερου βρασμού, είναι αποστειρωμένο και δεν μεταφέρονται ασθένειες μέσω αυτού».

Υπενθύμισε, εξάλλου, το ζήτημα που είχε προκύψει με τις εξαγωγές χαλλουμιού προς Αυστραλία πριν λίγους μήνες. «Επικοινωνήσαμε μαζί τους, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, και με την έκδοση ενός επιπλέον πιστοποιητικού, συνεχίζονται κανονικά οι εξαγωγές προς όλες τις χώρες», είπε.

Αυτό που προκαλεί ανησυχία, συνέχισε, είναι ο αριθμός των θανατώσεων ζώων. Μέχρι στιγμής, σημείωσε, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. «Φοβόμαστε, όμως, μήπως εξαπλωθεί ο ιός σε όλη την Κύπρο, κάτι που θα οδηγήσει σε θανατώσεις πολλών ζώων, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την αντικατάστασή τους και θα υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος στο χαλλούμι».

Όπως σημείωσε, αν ξεφύγει ο αριθμός των κρουσμάτων, θα χαθεί πολύ γάλα και «ανησυχούμε ότι θα επηρεαστεί η παραγωγή χαλλουμιού». Επισήμανε, εξάλλου, ότι το 80% του γάλακτος που παράγεται στην Κύπρο προορίζεται για την παραγωγή χαλλουμιού. «Αν θανατωθεί μεγάλος αριθμός ζώων, θα χάσουμε το γάλα και αναπόφευκτα θα επηρεαστεί και η παραγωγή χαλουμιού», είπε.

Ο κ. Κούλλουρος ανέφερε ότι είναι πρόωρο να καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός θανατώσεων ζώων που θα σημάνει τον κώδωνα κινδύνου, καθώς είναι πολύπλοκο να υπολογιστεί, αφού τα ζώα δεν παράγουν την ίδια ποσότητα γάλακτος. «Πρέπει να δούμε ποιες μονάδες επηρεάστηκαν και έχασαν ζώα, πόσο γάλα παίρναμε από αυτές και να υπολογιστεί το πώς θα επηρεαστεί και το χαλλούμι», είπε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι είναι πολύ αρνητική και η εποχή κατά την οποία εκδηλώθηκε ο ιός, καθώς αυτή την περίοδο συνήθως η παραγωγή γάλακτος των ζώων είναι αυξημένη.

Επανέλαβε ότι αν η μετάδοση του ιού παραμείνει στα επίπεδα που βρίσκεται μέχρι σήμερα, «θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη». Τόνισε, ωστόσο, ότι υφίσταται ανησυχία, ειδικά μετά που ο ιός ξέφυγε από τα όρια της Λάρνακας.

Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα επανεξέτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ποσόστωσης για το ΠΟΠ, είπε ότι δεν έχει γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπενθύμισε ότι η μεταβατική περίοδος ισχύει μέχρι τον Ιούλιο του 2029. «Μέχρι τότε έχουμε τη δυνατότητα για να κάνουμε αίτηση για αλλαγή στις προδιαγραφές ΠΟΠ. Η έννοια μας τώρα όμως, είναι να σταματήσει η εξάπλωση του ιού», είπε, σημειώνοντας ότι «μας ανησυχεί και η ποσόστωση, αλλά αυτό που πρέπει να δουν όλοι είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης και η στήριξη των κτηνοτρόφων. «Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να παράξουμε», είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης για να επαναφέρουν την παραγωγή στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τον αφθώδη πυρετό.

Πηγή: ΚΥΠΕ