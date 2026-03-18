Χρυσάφι και πολυτελή αντικείμενα σε «κρυψώνα» στη Λευκωσία - Όσα εντόπισε η Αστυνομία στην υπόθεση της σπείρας των €7 εκατ. της Λεμεσού

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά, επώνυμες τσάντες, αρώματα, χρήματα, και πολλά άλλα αντικείμενα, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση της οργανωμένης σπείρας διαρρηκτών που δρούσε στη Λεμεσό, καθώς οι Αρχές εντόπισαν χθες βράδυ επιπρόσθετα τεκμήρια σε δωμάτιο οικίας στη Λευκωσία, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ένας εκ των τριών συλληφθέντων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά την σύλληψη τριών προσώπων στη Λεμεσό για παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεσης εναντίον Αστυνομικού κ.α. (Δελτίο Τύπου 4, ημερ. 16/03/2026), μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και της ΥΔΑΠ Αρχηγείου Αστυνομίας, διενήργησαν χθες βράδυ έρευνα σε δωμάτιο οικίας στην Λευκωσία, για το οποίο υπήρξε πληροφορία ότι χρησιμοποιείτο από τον ένα εκ των τριών συλληφθέντων.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά, επώνυμες τσάντες, αρώματα, χρήματα, και πολλά άλλα αντικείμενα, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις. 

Τα γεγονότα: 

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις ύποπτοι γεωργιανής καταγωγής, ηλικίας 49, 48 και 39 ετών, τελούν υπό οκταήμερη κράτηση με δικαστικό διάταγμα, ενώ συνδέονται ήδη με τουλάχιστον δέκα διαρρήξεις σε πολυτελή διαμερίσματα σε περιοχές όπως η Γερμασόγεια, ο Άγιος Αθανάσιος και το Πάνθεα.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό να αναμένεται να αναθεωρηθεί καθώς προχωρούν οι αναγνωρίσεις από τα θύματα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

