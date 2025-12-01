RedwolfOgilvy & Καταστήματα Stephanis: Μια νέα στρατηγική συμμαχία στο Digital Performance Marketing

Η RedwolfOgilvy και το Δίκτυο Καταστημάτων Stephanis ανακοινώνουν τη σύναψη μιας νέας, στρατηγικής συνεργασίας που θέτει στο επίκεντρο την αξιοποίηση του Digital Performance Marketing σε όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια. Η συμφωνία αφορά τον συνολικό σχεδιασμό, τη στρατηγική και την πλήρη υλοποίηση των digital ενεργειών που στοχεύουν στην ενίσχυση της απόδοσης του Stephanis ecommerce website, του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών στην Κύπρο.

Η σύμπραξη αυτή έρχεται ως απάντηση στις σύγχρονες ανάγκες του κυπριακού καταναλωτή, ο οποίος αναζητά γρήγορες, αξιόπιστες και έξυπνες λύσεις αγοράς, αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις του digital περιβάλλοντος, όπου η στρατηγική, τα δεδομένα και η αποδοτικότητα αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας.

Η έναρξη της συνεργασίας συνοδεύτηκε από μια πρώτη δυναμική ενέργεια, την εκστρατεία του Δικτύου Καταστημάτων Stephanis για το Black Friday, την οποία υλοποίησε η RedwolfOgilvy, ενισχύοντας τη διείσδυση και την αναγνωρισιμότητα της μάρκας στη digital αγορά.

Η φιλοσοφία της νέας συνεργασίας

Τα Kαταστήματα Stephanis και η Redwolf Ogilvy δεσμεύονται για μια συνεργασία που συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή των Καταστημάτων Stephanis με την στρατηγική και δημιουργική προσέγγιση της RedwolfOgilvy στον τομέα του performance. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, αποδοτικής και απολύτως μετρήσιμης digital παρουσίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το Δίκτυο Καταστημάτων Stephanis, το μεγαλύτερο δίκτυο ηλεκτρονικών ειδών στην Κύπρo. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την απόδοση του ecommerce website μέσα από στρατηγική ανάλυση, αξιοποίηση δεδομένων και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων performance marketing», υπογράμμισε ο Φίλιππος Σιακαβάρας, Head of Digital Marketing της RedwolfOgilvy.

Από την πλευρά των Καταστημάτων Stephanis, η προσέγγιση είναι εξίσου στρατηγική και προσανατολισμένη στην εξέλιξη του ecommerce website. «Η συνεργασία μας με τη RedwolfOgilvy αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του ecommerce website μας. Εμπιστευόμαστε την εξειδίκευσή τους στο digital marketing, με στόχο να προσφέρουμε μία ακόμη πιο αποδοτική και ολοκληρωμένη εμπειρία στους πελάτες μας», τόνισε η Στέφανη Στεφανή, Head of Marketing and Communications, του Δικτύου Καταστημάτων Stephanis.

Σχετικά με τα Καταστήματα Stephanis

Με παρουσία άνω των 60 ετών, τα Καταστήματα Stephanis έχουν εξελιχθεί στο μεγαλύτερο brand τεχνολογίας στην Κύπρο, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Σχετικά με τη RedwolfOgilvy

Η RedwolfOgilvy αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά διαφημιστικά & digital agencies στην Κύπρο, με βαθιά τεχνογνωσία στο performance marketing, τη στρατηγική επικοινωνία και την ανάπτυξη data-driven digital εμπειριών.