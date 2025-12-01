Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν πρέπει να κερδίσει τίποτα από τον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε σήμερα ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δοθεί στη Ρωσία η εντύπωση πως η εισβολή της στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μορφή ανταμοιβής. Η δήλωσή του έγινε στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το αμερικανικό σχέδιο με στόχο την ολοκλήρωση του πολέμου.

«Για να διασφαλίσουμε πραγματικές συνθήκες ασφάλειας, πρέπει να αποτραπεί η πιθανότητα η Ρωσία να αποκομίσει οτιδήποτε που θα εκλάμβανε ως κέρδος από τον πόλεμο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ουκρανός ηγέτης επανέλαβε επίσης την πρόθεσή του να συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι τα κεντρικά σημεία του αμερικανικού σχεδίου παραμένουν «ιδιαιτέρως απαιτητικά». Ανάμεσα στα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως είπε, βρίσκεται και το θέμα των ουκρανικών περιοχών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν στις συζητήσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας - βασικό σκέλος του αμερικανικού σχεδίου. «Η οικονομική πτυχή και η ανοικοδόμηση χωρίς τους Ευρωπαίους εταίρους δεν είναι απλή υπόθεση. Τα χρήματα βρίσκονται στην Ευρώπη, άρα η απουσία τους από τις συνομιλίες δεν θα ήταν δίκαιη», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι αυξάνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones με στόχο να εξαντλήσει και να τρομοκρατήσει τον ουκρανικό λαό. «Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί. Η πίεση στον πληθυσμό μας είναι τεράστια - ψυχολογικά και σωματικά - με στόχο να λυγίσει η κοινωνία μας», είπε, ενώ καθημερινά πλήττονται κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ