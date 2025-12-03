Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Αποκάλυψη βόμβα από Αμερικανό δημοσιογράφο

Τις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήθελε να φύγει από τους Μπακς επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος του ESPN για το ΝΒΑ Μπράιαν Γουίντχορστ.

Είχε ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπακς, θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη, και τα «Ελάφια» είχαν ζητήσει προσφορά από τους Νικς αποκάλυψε την Τετάρτη (3/12).

«Παιδιά, ζήτησε ήδη να ανταλλαγεί», είπε ο Γουίντχορστ σχετικά με τους οπαδούς που ανησυχούν για τη δραστηριότητα του Αντετοκούνμπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσο για το πότε αναμένεται να ανταλλαγεί ο Αντετοκούνμπο; «Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Γιάννης δεσμεύτηκε για τη σεζόν για τους Μπακς. Αυτό φάνηκε να συμβαίνει. ... Πολλοί άνθρωποι στο πρωτάθλημα δεν πιστεύουν ότι θα είναι Bucks του χρόνου».

Με βάση την απάντηση του Γουίντχορστ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι μέχρι τη σεζόν 2026-27. Ο Αντετοκούνμπο έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κερδίζει. Αν οι Μπακς δεν καταφέρουν να κερδίσουν αρκετά ώστε ο επιθετικός να είναι ευχαριστημένος, τότε πιθανότατα θα κοιτάξει ξανά αλλού.

Ο Αντετοκούνμπο διανύει την 13η σεζόν του με τους Μπακς, ενώ έχει παραδεχθεί ότι αναμένει να γίνει ανταλλαγή κάποια στιγμή.

Ο σταρ του ΝΒΑ προκάλεσε σάλο με την απόφασή του να σβήσει δεκάδες φωτογραφίες από το Instagram και να αφήσει μόλις 13, εκ των οποίων μόνο οι τρεις συνδέονται με μπασκετικές του στιγμές.

Ο Γιάννης, λοιπόν, άφησε μόλις 13 αναρτήσεις στον λογαριασμό του, μεταξύ των οποίων οι κατακτήσεις των δύο τίτλων του με τα «ελάφια», αλλά και του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα, αλλά και πολλές με την οικογένειά του.

