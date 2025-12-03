Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η Μογκερίνι – Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διαφθορά και απάτη

Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η Federica Mogherini, η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Φεντερίκα Μογκερίνι, μετά τη σύλληψή της στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας που διεξάγει το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Εισαγγελέα (EPPO) για πιθανή απάτη και διαφθορά στο College of Europe και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS).

Παράλληλα, η EPPO ανακοίνωσε ότι τρία πρόσωπα έχουν ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν στην ίδια υπόθεση. Πρόκειται για τον πρύτανη του College of Europe στο Bruges, ένα ανώτερο στέλεχος του ιδρύματος και ένα ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διεθνή δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι δύο από τα τρία αυτά πρόσωπα είναι ο Στέφανο Σανίνο, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και στενός συνεργάτης της Μογκερίνι, καθώς και ο Τσέζαρε Τσεγκρέτι, διευθυντικό στέλεχος του College of Europe. Ο Σανίνο φέρεται να συνδέεται και με τη Διπλωματική Ακαδημία, πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας και θεωρείται ο βασικός λόγος που οδήγησε στις συλλήψεις των υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΕ.

Οι κατηγορίες που διερευνώνται αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου, όλα σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τρεις ύποπτοι ανακρίθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου και αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν κρίθηκαν ύποπτοι φυγής ούτε θεωρήθηκαν ικανοί να επηρεάσουν την έρευνα.

Η EPPO επισημαίνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας. Αν και η επίσημη σημερινή ανακοίνωση δεν κατονομάζει ρητά τη Federica Mogherini, η δική της σύλληψη και ανάκριση αποτελεί μέρος της ίδιας διερευνητικής αλυσίδας που αφορά συμβάσεις και προγράμματα της περιόδου 2021–2022. Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Κανένα σχόλιο από Κομισιόν για το σκάνδαλο - Η περίοδος που ερευνούν οι Βελγικές Αρχές

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, οι βελγικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έφοδο στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, όπου και συνελήφθη η Μογκερίνι. Από το 2020 η Ιταλίδα αξιωματούχος έχει αναλάβει τη διεύθυνση του College of Europe ως πρύτανης, ενώ η έρευνα καλύπτει τόσο το Κολλέγιο όσο και την EEAS, στην οποία διετέλεσε επικεφαλής μεταξύ 2014 και 2019.

Από την πλευρά της Κομισιόν, δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεδομένων των κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων και της ήδη βεβαρημένης πολιτικής ατμόσφαιρας στην ΕΕ.

Τα αδικήματα που εξετάζονται φέρονται να έχουν τελεστεί την περίοδο 2021–2022, ενώ σύμφωνα με την EPPO υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για παραβίαση του Άρθρου 169 του Οικονομικού Κανονισμού της ΕΕ, το οποίο σχετίζεται με την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται αν εμπιστευτικές πληροφορίες είχαν διαρρεύσει σε υποψήφιους της Διπλωματικής Ακαδημίας και του College of Europe.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας επί κυβέρνησης Ματέο Ρέντσι, έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών, όπως και οι δύο φερόμενοι συνεργοί της, δεν έχουν επισήμως χαρακτηριστεί ως κατηγορούμενοι. Οι βελγικές αρχές διαθέτουν περιθώριο 48 ωρών για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, με δυνατότητα παράτασης αν το κρίνει απαραίτητο ο αρμόδιος εισαγγελέας.

