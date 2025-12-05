Ο Μαδούρο αλλάζει συνεχώς κρεβάτια και χρησιμοποιεί μη ανιχνεύσιμα κινητά φοβούμενος αμερικανικό χτύπημα

Ο Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να έχει λάβει αρκετά σοβαρά τις πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης Τραμπ αφού, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, έχει εντείνει τα προσωπικά μέτρα προστασίας του, φοβούμενος αεροπορικό πλήγμα ή επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, παρότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξακολουθεί να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις δείχνοντας ένα «θαρραλέο πρόσωπο», στο εσωτερικό της κυβέρνησής του επικρατεί κλίμα έντονης ανησυχίας. Πηγές κοντά στην προεδρία αναφέρουν ότι ο Μαδούρο έχει δώσει εντολές για ενίσχυση των μέτρων προστασίας του και αναζητά βοήθεια και από το εξωτερικό, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος προδοσίας από άτομα του στενού του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται, ο 63χρονος πρόεδρος αλλάζει συχνά το μέρος όπου κοιμάται, ώστε να δυσκολέψει τον εντοπισμό του σε περίπτωση απόπειρας στοχευμένης επίθεσης. Επιπλέον, χρησιμοποιεί καρτοκινητά τηλέφωνα, μη ανιχνεύσιμα, τα οποία αλλάζει συχνά, μια πρακτική που – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – εφαρμόζει όλο και πιο συστηματικά από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

Παρότι ο Μαδούρο διατυμπανίζει δημόσια ότι απολαμβάνει την αφοσίωση και τη στήριξη των συμμάχων του και του λαού της Βενεζουέλας, το δημοσίευμα σημειώνει πως το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στον στενό του κύκλο και στρέφεται σε εξωτερική βοήθεια, την ώρα που οι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνονται.

Όπως υποστήριξε πηγή που μίλησε στους New York Times, ο Μαδούρο έχει ενισχύσει τον ρόλο των Κουβανών σωματοφυλάκων που συμμετέχουν στην προσωπική του ασφάλεια, ενώ έχει εντάξει περισσότερα στελέχη της κουβανικής αντικατασκοπείας στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας. Παράλληλα, έχει μειώσει αισθητά τον αριθμό των προγραμματισμένων εμφανίσεων και των ζωντανών τηλεοπτικών μεταδόσεων που αποτελούσαν «σήμα κατατεθέν» της δωδεκαετούς διακυβέρνησής του και επιλέγει συχνότερα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα και «αυθόρμητες» εμφανίσεις.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του γεμάτου αυτοπεποίθηση ηγέτη που προσπαθεί να προωθήσει ο Μαδούρο. Παρά τις αλλαγές στη στρατηγική του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας φροντίσει να εμφανίζεται ήρεμος και χαλαρός στις δημόσιες εξόδους του, οι οποίες πραγματοποιούνται πλέον πιο «αυθόρμητα» από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική.

Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του τη Δευτέρα σε φεστιβάλ στο Καράκας για τον εορτασμό των τοπικών εκλογών, όπου εμφανίστηκε να τραγουδά και να χορεύει σε μουσικό κομμάτι που περιλάμβανε αποσπάσματα από τις ομιλίες του. Η εμφάνιση αυτή του έδωσε επίσης την ευκαιρία να απευθυνθεί άμεσα στους πολίτες, διαβεβαιώνοντάς τους ότι παραμένει πιστός σε αυτούς, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν πως σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη χώρα, με αντάλλαγμα την πλήρη αμνηστία για τον ίδιο και η οικογένειά του.

Παρά τις αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει διορία στον Μαδούρο έως την προηγούμενη Παρασκευή για να εγκαταλείψει τη χώρα, πηγές ανέφεραν στη New York Post ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, και επικεντρώνονται σε μια πιθανή «συμφωνία εξορίας» του Βενεζουελανού ηγέτη στο Κατάρ.

Με πληροφορίες από New York Times, New York Post