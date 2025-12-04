Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαδούρο: Παραδέχθηκε ότι συνομίλησε με τον Τραμπ με «σεβασμό» - Ήταν «εγκάρδια» η τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως είχε πριν από περίπου δέκα ημέρες τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της κρίσης ανάμεσα στις δυο χώρες, κάνοντας λόγο για συνομιλία που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια».

«Συζήτησα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο κ. Μαδούρο στην δημόσια τηλεόραση. Έκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις Κυβερνήσεις των δυο κρατών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

