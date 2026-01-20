Χειροπέδες σε 5 πρόσωπα για την άγρια συμπλοκή με τσεκούρι και πυροβολισμούς στη Λάρνακα – Καταζητούνται 4 άτομα

Χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα πέρασε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών κατά τη διάρκεια συμπλοκής που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου, 2026 στη Λάρνακα.

Πρόκειται για τρεις 25χρονους, έναν 26χρονο και έναν 31χρονο. Αστυνομική Ανακοίνωση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου, 2026 για καταζητούμενα πρόσωπα, σχετική.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τη συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών, που διαπράχθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, 2026, στη Λάρνακα, καταζητούνται τα πιο κάτω πρόσωπα:

Mohammad N.N Almadi, 25 ετών, από Παλαιστίνη

Abulweimer Ahmed N.A, 35 ετών, από Παλαιστίνη

Kareem Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 19 ετών, από Ιορδανία

Ahmad Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 26 ετών, από Ιορδανία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Ανταγωνισμός φατριών

Για ανταγωνισμό φατριών σε θέματα παροχής προστασίας έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής σχετικά με τη συμπλοκή στη Λάρνακα.

Όπως προκύπτει από τις εξετάσεις, ομάδα προσώπων έσπευσε σε επιχείρηση στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και για λόγους που ενδεχομένως να σχετίζονται με την παροχή προστασίας, καβγάδισαν με άλλα πρόσωπα. Σε κάποια στιγμή η δεύτερη ομάδα καταδίωξε τους πρώτους με τσεκούρια, λοστούς και ξύλα, ενώ κάποια άτομα προκάλεσαν ζημιές και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κατά τις συμπλοκές υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί. Στη συνέχεια οι «πρωταγωνιστές» τράπηκαν σε φυγή. Στην περιοχή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε πολλές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία για σοβαρές υποθέσεις. Μάλιστα, πρόσφατα είχε οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με όρους…

Η Αστυνομία κατέχει συγκλονιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι φατρίες ζητούσαν μέχρι και ποσά 7000 ευρώ από συγκεκριμένο επιχειρηματία, προκειμένου να του παράσχουν προστασία κι έπειτα χίλια ευρώ τον κάθε μήνα. Ο τελευταίος φέρεται να αρνήθηκε να δώσει τα λεφτά, εξού και σημειώθηκαν τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου.