Τον νέο αντιπρόεδρο της EKT Κροάτη Βούτζιτς επιλέγει το Eurogroup

Την εκλογή του Κροάτη Μπόρις Βούτζιτς από τους 21 Υπουργούς των κρατών χωρών της ευρωζώνης, στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το πέρας της πρώτης συνάντησης της Ευρωομάδας στην οποία προήδρευσε, στις Βρυξέλλες.

Σημειώνοντας τη σημασία τόσο όσον αφορά τη διαδικασία, όσο και στο πρόσωπο, ο Πιερρακάκης χαρακτήρισε την εκλογή μεταξύ των έξι υποψηφίων «σημαντική επιτυχία», καθώς ο Κροάτης άφησε πίσω του τον Λετονό, Μάρτινς Κάζακς, τον Φινλανδό πρώην Επίτροπο Οικονομικών, Όλι Ρεν, τον Πορτογάλο πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, τον Εσθονό Μάντις Μούλλερ, καθώς και τον Λιθουανό Ριμάντας Σάντζιους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, 16 κράτη μέλη επέλεξαν τον Κροάτη υποψήφιο για να αντικαταστήσει τον Ισπανό Λουίς Ντε Γκίντος την 1η Ιουνίου. Ο Βούτζιτς υπηρετεί για τρίτη θητεία ως κεντρικός τραπεζίτης της Κροατίας, και επέβλεψε την ένταξη της χώρας του στην Ευρωζώνη ως 20ό μέλος από τη θέση αυτή το 2023, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του στην ένταξη της Κροατία στην ΕΕ το 2013.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, έκανε λόγο για ένα «ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον, που σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε εσωτερικούς παράγοντες ανάπτυξης», δείχνοντας προς την αξιοποίηση της ευελιξίας και την αναθεώρηση των αναπτυξιακών σχεδίων για την ευρωζώνη.

«Η Ευρώπη χρειάζεται να θέσει μια ολοκληρωμένη εξωτερική ατζέντα», τόνισε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Πιέρ Γκραμένια, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας είναι στο χέρι μας».

Οι Υπουργοί των 21 δεν είχαν τις εξελίξεις στη Γροιλανδία στην ατζέντα, αφού, όπως υπογράμμισε ο Πιερρακάκης, καθώς το Eurogroup δεν συνεδρίασε σε συμπεριληπτικό πλαίσιο και απουσία της Δανίας, δεν θα ήταν δυνατόν να συζητηθεί το θέμα και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ, δείχνοντας προς την αυριανή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών των «27» στο ECOFIN.

Από την πλευρά της Επιτροπής, ο Ντομπρόβσκις τόνισε ότι «όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι», ωστόσο η Κομισιόν θα αναμένει το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και τους ηγέτες, στο να αποφασίσουν -εάν μέχρι τότε δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα- ποια επιλογή θα υπερισχύσει, των απαντητικών μέτρων-δασμών ύψους €93 δισ., του οποίου η ανανέωση πρέπει να αποφασιστεί ξανά μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, ή του Μέσου κατά του Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument-ACI).

