Κατολισθήσεις στην ορεινή Λεμεσό – Προσοχή στους δρόμους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» - Το βιβλίο του Σαρκοζί που έγραψε σε τραπεζάκι από κόντρα πλακέ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, έγραψε βιβλίο για τις εμπειρίες του στη φυλακή, όπου εκτίει ποινή για χρηματισμό στην προεκλογική του εκστρατεία από την τότε Λιβυκή κυβέρνηση Καντάφι.

Τις συνθήκες της εικοσαήμερης παραμονής του στη φυλακή αφηγείται ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί σε βιβλίο του, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

«Με εντυπωσίασε η απουσία οποιουδήποτε χρώματος. Το γκρι κυριαρχούσε παντού, καταβρόχθιζε τα πάντα, κάλυπτε κάθε επιφάνεια», αφηγείται ο Σαρκοζί, στο βιβλίο του υπό τον τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», αναφερόμενος στις τρεις εβδομάδες της πρόσφατης κράτησής του στις φυλακές του Παρισιού.

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύονται σήμερα σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του βιβλίου στις 10 Δεκεμβρίου, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, κατά την πρώτη ημέρα της φυλάκισής του, γονάτισε για να προσευχηθεί. «Έμεινα έτσι για αρκετά λεπτά. Προσευχήθηκα για να έχω τη δύναμη να σηκώσω τον σταυρό αυτής της αδικίας», συνεχίζει, περιγράφοντας επίσης λεπτομερώς τις συζητήσεις του την Κυριακή με τον ιερέα της φυλακής. Ο Νικολά Σαρκοζί, που στην φυλακή είχε τον αριθμό 320535, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, περιγράφει επίσης τη διατροφή του στις φυλακές Santé στο Παρίσι, η οποία αποτελούνταν από «γαλακτοκομικά προϊόντα, μπάρες δημητριακών, μεταλλικό νερό, χυμό μήλου και μερικά γλυκά».

Σε συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα, ο Νικολά Σαρκοζί εκμυστηρεύτηκε ότι «έγραφε το βιβλίο με ένα στυλό σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ, κάθε μέρα». «Έδινα τις σελίδες στους δικηγόρους μου, οι οποίοι τις έδιναν στη γραμματέα μου για να τις δακτυλογραφήσει. Έγραψα το βιβλίο μονομιάς και μετά την αποφυλάκισή μου το τελείωσα μέσα στις επόμενες ημέρες», εξήγησε και συνέχισε: «Έπρεπε να απαντήσω σε αυτή την απλή ερώτηση: "Μα πώς έφτασα εδώ;" Έπρεπε να σκεφτώ αυτή την παράξενη ζωή μου, η οποία με οδήγησε σε τόσες πολλές ακραίες καταστάσεις», εξηγεί. Στο βιβλίο του ο Νικολά Σαρκοζί επιτίθεται και σε πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του νυν προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, σύμφωνα με τη Figaro, «απέστρεψε το βλέμμα του» μπροστά στην καταδίκη και τη φυλάκιση του προκατόχου του.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο εβδομηντάχρονος πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους, ο οποίος έχει ήδη κριθεί ένοχος σε δύο άλλες υποθέσεις, καταδικάστηκε, σε πρώτο βαθμό, σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το τότε καθεστώς της Λιβύης. Έμεινε στη φυλακή περίπου τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε υπό αυστηρούς όρους. Άσκησε έφεση και θα δικαστεί ξανά από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου από το Εφετείο του Παρισιού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΚΛΟΓΕΣΓΑΛΛΙΑΝικολά ΣαρκοζίΛΙΒΥΗΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙΦΥΛΑΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα