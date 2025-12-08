Ο Τραμπ πιέζει το Κίεβο: «Στα τελευταία 10 μέτρα» οι διαπραγματεύσεις – Μομφή προς Ζελένσκι ότι καθυστερεί τις συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» να εγκρίνει την αμερικανική πρόταση ειρήνης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από τριήμερες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το Σάββατο με στόχο να περιοριστούν οι διαφορές πάνω στο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ζελένσκι είναι αυτός που εμποδίζει την πρόοδο.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση. Οι άνθρωποί του την αγαπούν, αλλά εκείνος όχι», είπε, προσθέτοντας: «Η Ρωσία είναι, πιστεύω, εντάξει με αυτήν. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι. Οι άνθρωποί του την στηρίζουν. Αλλά εκείνος δεν είναι έτοιμος».

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει εκφράσει δημόσια αποδοχή της αμερικανικής πρότασης. Αντιθέτως, την προηγούμενη εβδομάδα είχε χαρακτηρίσει ορισμένα σημεία του σχεδίου «ανεφάρμοστα», παρότι το αρχικό κείμενο θεωρήθηκε ότι ευνοούσε έντονα τη Μόσχα.

O Τραμπ ζητά παραχωρήσεις από την Ουκρανία

Ο Τραμπ διατηρεί μια «θερμή / ψυχρή» σχέση με τον Ζελένσκι, έχοντας επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον πόλεμο «σπατάλη χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων». Έχει μάλιστα εξωθήσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία για να τερματιστεί η σύγκρουση, η οποία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια «ουσιαστική τηλεφωνική επικοινωνία» με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει με καλή πίστη τις προσπάθειες με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Μόσχα χαιρετίζει τη νέα αμερικανική στρατηγική

Την ώρα που ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι, η Ρωσία χαιρέτισε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο πρακτορείο Tass.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι το έγγραφο ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη «βλέψη της Μόσχας», περιλαμβάνοντας αναφορές υπέρ του διαλόγου και της οικοδόμησης καλύτερων σχέσεων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε «πιο εποικοδομητική συνεργασία με την Ουάσιγκτον για το ουκρανικό ζήτημα».

Το έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία και ότι ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί βασικό στόχο για την «αποκατάσταση στρατηγικής σταθερότητας».

«Στα τελευταία 10 μέτρα» οι διαπραγματεύσεις – Τα αγκάθια: Ντονμπάς και Ζαπορίζια

Μιλώντας στο Reagan National Defense Forum, ο απερχόμενος ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για ειρήνη βρίσκονται «στα τελευταία 10 μέτρα».

Σύμφωνα με τον Κέλογκ, η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται από δύο κρίσιμα ζητήματα:

Το έδαφος στο Ντονμπάς, που η Ρωσία θεωρεί δική της περιοχή

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή της εισβολής

Η Ρωσία έχει υπό την κατοχή της το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ), καθώς και δύο νότιες ουκρανικές περιοχές, που προσάρτησε παράνομα πριν από τρία χρόνια. Ο σταθμός της Ζαπορίζια, εκτός λειτουργίας πλέον, χρειάζεται σταθερή ηλεκτροδότηση για να ψύχει τους αντιδραστήρες και το χρησιμοποιημένο καύσιμο, ώστε να αποφευχθεί πυρηνικό ατύχημα.

Ο Κέλογκ, που αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο, δεν συμμετείχε στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Επαφές στο Λονδίνο – Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Παράλληλα, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας θα συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Καθώς ολοκληρώνονταν οι τριήμερες διαπραγματεύσεις, νέα ρωσικά πλήγματα με πυραύλους, drones και βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν τουλάχιστον τέσσερις θανάτους.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση drone στη βόρεια περιοχή Τσερνίχιβ

Μικτή επίθεση με πυραύλους και drones στην πόλη Κρεμεντσούκ προκάλεσε διακοπές ρεύματος και νερού

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς στην περιοχή Χάρκιβ

Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοι κατηγορούν τη Ρωσία ότι επιχειρεί να παραλύσει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο και να στερήσει από τους πολίτες θέρμανση, φως και νερό για τέταρτο συνεχόμενο χειμώνα, στρατηγική που το Κίεβο χαρακτηρίζει «όπλο του ψύχους».

