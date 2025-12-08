Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σάλος στη Ρωσία για μητέρα που έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα, «μαμά» φώναζε το παιδί

H 36χρονη γέλασε λέγοντας ότι μπορεί και να σταματήσει τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα

Σάλο προκάλεσε στη Ρωσία το βίντεο που ανήρτησε στα social media η 36χρονη blogger Άννα Σαπάρινα, η οποία έβαλε τον γιο της σε μια σακούλα και ρούφηξε από μέσα τον αέρα της.

Στο βίντεο της γυναίκας από το Σάρατοβ, φαίνεται το παιδί να είναι μέσα στη σακούλα και τη μητέρα του να βάζει τη σκούπα για να ρουφήξει τον αέρα προκειμένου, όπως είπε στους followers της, να του χαρίσει μια ξεχωριστή εμπειρία.

Το αγόρι για κάποια δευτερόλεπτα δεν αντέδρασε, ωστόσο όταν είδε ότι η μητέρα του δεν σταματούσε φώναξε «μαμά» με την 36χρονη να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις με τους περισσότερους να κατηγορούν την 36χρονη για επικίνδυνα παιχνίδια με τη ζωή του γιου της ενώ οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ζήτησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στις συνθήκες ζωής της οικογένειας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

