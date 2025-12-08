Νορβηγία: Ο δράστης ειδοποίησε την αστυνομία και μετά πυροβόλησε με καραμπίνα στο εμπορικό στο Όσλο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο δράστης των πυροβολισμών στο Όσλο της Νορβηγίας, στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόκειται για έναν 19χρονο άνδρα, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν τραυματίες και ότι κρίνεται ασφαλές να ανοίξει εκ νέου ο χώρος που είχε προηγουμένως εκκενωθεί.

«Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο 19χρονος φαίνεται πως χρησιμοποίησε μια καραμπίνα για τους πυροβολισμούς.

Επιπλέον, είχε μαζί του ένα ρόπαλο και πιθανώς ένα μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

