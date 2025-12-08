Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νορβηγία: Ο δράστης ειδοποίησε την αστυνομία και μετά πυροβόλησε με καραμπίνα στο εμπορικό στο Όσλο

Ο 19χρονος φαίνεται πως χρησιμοποίησε μια καραμπίνα για τους πυροβολισμούς.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο δράστης των πυροβολισμών στο Όσλο της Νορβηγίας, στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόκειται για έναν 19χρονο άνδρα, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν τραυματίες και ότι κρίνεται ασφαλές να ανοίξει εκ νέου ο χώρος που είχε προηγουμένως εκκενωθεί.

«Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επιπλέον, είχε μαζί του ένα ρόπαλο και πιθανώς ένα μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

