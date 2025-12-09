O BYRON παραμένει, φέρνει ισχυρούς ανέμους και συνεχίζει τις βροχές - Κίτρινη Προειδοποίηση σε ισχύ, ο καιρός αναλυτικά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Κροατία: 18 πυροβόλα CAESAr και εκσυγχρονισμό Rafale στο οπλοστάσιο της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κροατία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της με 18 γαλλικά αυτοκινούμενα πυροβόλα CAESAr και τον εκσυγχρονισμό 12 Rafale, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τη Γαλλία και υποστήριξης ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων.

Η κροατική κυβέρνηση επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα την αγορά 18 γαλλικής κατασκευής αυτοκινούμενων πυροβόλων CAESAr, για να ενισχυθεί το πυροβολικό της, ενώ δεσμεύτηκε πως θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των δώδεκα καταδιωκτικών Rafale της πολεμικής αεροπορίας της με τη βοήθεια της Γαλλίας, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς στο Παρίσι.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τις δυναμικές στην άμυνα», είπε ο κ. Πλένκοβιτς στον Τύπο μετά τη συνάντησή του με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ.

Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών υπέγραψαν συμφωνία που επιβεβαιώνει την παραγγελία των 18 CAESAr (Camion Équipé d'un Système d'Artillerie, «φορτηγό φέρον σύστημα πυροβολικού»).

Το κροατικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει στις αρχές Νοεμβρίου στο Γαλλικό Πρακτορείο πως θα προχωρούσε στην αγορά των πυροβόλων (KNDS France), αξίας 320 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση θα γίνει με την υποστήριξη «του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού Safe που είναι αφοσιωμένο στη χρηματοδότηση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αμυντικής βάσης της Ευρώπης», τόνισε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν, θυμίζοντας πως «δώσαμε μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους τελευταίους μήνες» για να συγκεκριμενοποιηθεί το νέο εργαλείο αυτό.

Η Γαλλία δεν σταματά να τονίζει πως θέλει το εγχείρημα για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης να βασιστεί σε συστήματα ευρωπαϊκής παραγωγής.

Ακόμη, υπογράφτηκε επιστολή προθέσεων για να αρχίσει «το έργο του εκσυγχρονισμού» των δώδεκα Rafale (Dassault) που έχει αγοράσει το Ζάγκρεμπ σε επίπεδο «ίσο» με εκείνο της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με τον γάλλο πρόεδρο.

Οι δυο χώρες, μέλη της ΕΕ και του NATO, υπέγραψαν ακόμη τριετές πλάνο δράσης (2026-2028) για την «εδραίωση» της στρατηγικής εταιρικής σχέσης την οποία σύναψαν το 2021.

Μεταξύ του 2021 και του 2024, οι εμπορικές ανταλλαγές των δυο κρατών αυξήθηκαν κατά 40% κι οι επενδύσεις γαλλικών εταιρειών στην Κροατία σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑΚροατίαΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑSAFE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα