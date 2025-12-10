Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Ζαλίζει» το ποσό που θα καταβάλει στις ιταλικές Αρχές η Amazon Italia

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται  212 εκατομμύρια ευρώ τα οποία κατέβαλαν, τις περασμένες ημέρες, η Amazon Logistica και η Amazon Italia Transpor

Βάσει συμφωνίας που υπέγραψαν η Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων και αμερικανικός κολοσσός Αmazon Italia, που πρόκειται να καταβάλει, συνολικά, στα ταμεία του ιταλικού δημοσίου, 723 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται  212 εκατομμύρια ευρώ τα οποία κατέβαλαν, τις περασμένες ημέρες, η Amazon Logistica και η Amazon Italia Transport. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, «ο αμερικανικός κολοσσός θα πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, μετά από έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου, στην οποία συνεργάσθηκε και η Οικονομική Αστυνομία της χώρας, η οποία πραγματοποίησε εφόδους και προχώρησε σε κατασχέσεις αποδεικτικών στοιχείων.

Αρχικά, η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχε ζητήσει την καταβολή τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, με αναφορά σε φορολογική απάτη, όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου Il Giorno. Η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2021, μετά από ελέγχους ρουτίνας, οι οποίοι στην συνέχεια επικεντρώθηκαν στην καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας και των προβλεπόμενων τελωνειακών δασμών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΙΤΑΛΙΑAmazon

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα